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en un depósito de pólvora

Ascienden a seis los muertos por explosión en un cuartel de Bolivia

Dos potentes explosiones se registraron el viernes 4 de setiembre, en un depósito de pólvora negra de material de pirotecnia, provocando pánico.

Las explosiones se registraron el viernes.

Las explosiones se registraron el viernes.

 Imagen tomada de X
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Por Redacción Caras y Caretas

El último reporte de las Fuerzas Armadas de Bolivia emitido contabiliza seis muertos y 11 desaparecidos, tras el rescate de cuatro cuerpos sin vida entre los escombros del cuartel militar Bolívar, ubicado en el municipio de Viacha, departamento de La Paz (oeste), donde ocurrieron dos explosiones que en el acto mataron a los dos primeros militares.

"Suman seis las personas fallecidas en Viacha; tres soldados fueron identificados y tres permanecen en proceso de identificación", indica el informe oficial del Ministerio de Defensa.

Dos potentes explosiones se registraron el viernes 4 de setiembre, en un depósito de pólvora negra de material de pirotecnia, provocando pánico entre las familias que residían en inmediaciones del cuartel militar Bolívar.

"Cuatro personas fallecidas fueron halladas durante las últimas 24 horas. Paralelamente, continúan las labores de identificación de las tres personas recuperadas que aún no han sido identificadas. Mientras se concluye ese trabajo, por el momento, se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas", detalló el ente.

De acuerdo con el Gobierno boliviano, las detonaciones fueron a raíz de pólvora negra de material pirotécnico y boosters (explosivo multiplicador) almacenados en el recinto militar, en Viacha.

ONU solidaria con Bolivia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofreció su apoyo y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas.

"Reafirmamos nuestra predisposición de apoyar, en coordinación con las autoridades, en la respuesta oportuna a las necesidades de quienes se encuentran, en este momento, en situación de mayor vulnerabilidad, y nos sumamos a los deseos de pronta recuperación de las personas heridas", se lee en el comunicado de la oficina de la ONU en el país sudamericano.

"El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia expresa su profunda solidaridad con las personas y familias afectadas por las explosiones ocurridas en el municipio de Viacha, en La Paz, y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas", expresó.

(Sputnik)

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