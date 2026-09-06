Ascienden a seis los muertos por explosión en un cuartel de Bolivia

"Cuatro personas fallecidas fueron halladas durante las últimas 24 horas. Paralelamente, continúan las labores de identificación de las tres personas recuperadas que aún no han sido identificadas. Mientras se concluye ese trabajo, por el momento, se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas", detalló el ente.

De acuerdo con el Gobierno boliviano, las detonaciones fueron a raíz de pólvora negra de material pirotécnico y boosters (explosivo multiplicador) almacenados en el recinto militar, en Viacha.

Muertos y decenas de heridos en una fuerte explosión en cuartel militar en Bolivia



Según las autoridades, el incidente ocurrió en una instalación que tenía almacenado material pirotécnico. pic.twitter.com/gocgZzWb6e — RT en Español (@ActualidadRT) September 5, 2026

ONU solidaria con Bolivia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofreció su apoyo y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas.

"Reafirmamos nuestra predisposición de apoyar, en coordinación con las autoridades, en la respuesta oportuna a las necesidades de quienes se encuentran, en este momento, en situación de mayor vulnerabilidad, y nos sumamos a los deseos de pronta recuperación de las personas heridas", se lee en el comunicado de la oficina de la ONU en el país sudamericano.

"El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia expresa su profunda solidaridad con las personas y familias afectadas por las explosiones ocurridas en el municipio de Viacha, en La Paz, y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas", expresó.

(Sputnik)