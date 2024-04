En lo relativo a los permisos para utilizar este nuevo perro robot, Throwflame explica que en EEUU no existe una regulación para los lanzallamas, puesto que no se consideran como una arma de fuego, por lo que cualquiera que tenga el dinero podría comprarlo.

“Los lanzallamas no están regulados a nivel federal y la BATF ni siquiera los considera un arma de fuego. No se necesitan sellos fiscales de la NFA, licencias de armas ni siquiera un distribuidor de FFL. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que la propiedad o el uso no violen ninguna ley o regulación estatal o local”, explica la compañía en su página web.