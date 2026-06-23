Brasil confirmó la mayor incautación de droga en su historia: 50 toneladas de cocaína boliviana

El modus operandi del camuflaje de la cocaína

Las investigaciones apuntan a que organizaciones criminales utilizaron un sofisticado método de ocultamiento que consiste en impregnar o mezclar cocaína en la estructura de la madera, dificultando su detección durante los controles fronterizos y aduaneros.

Las autoridades brasileñas señalaron que existiría una conexión con una operación realizada el pasado 6 de junio en Chile, donde fueron decomisados 108 toneladas de droga ocultas en 45 contenedores con madera y que también tenían origen en Bolivia, según informaron los medios de Brasil.

De acuerdo con información compartida por agencias estadounidenses, tanto los cargamentos interceptados en Chile como los retenidos en Brasil habrían salido del mismo centro de producción ubicado en territorio boliviano, lo que refuerza la hipótesis de una red internacional dedicada al narcotráfico.

Mientras avanzan las pericias, los investigadores consideran que el hallazgo refleja un elevado nivel de sofisticación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína y podría marcar un hito histórico en la lucha antidrogas en la región si se confirma el volumen estimado de droga incautada.