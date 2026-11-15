Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Río Uruguay |

Puchos paraguayos

Contrabando: encontraron más de tres millones de cigarrillos ocultos junto al río Uruguay

Un camión y un furgón escondidos entre la vegetación, en la zona de Corralitos, al sur de Salto, transportaban 3.120.780 cigarrillos paraguayos.

Un botín de casi 850 mil dólares: encontraron más de tres millones de cigarrillos ocultos junto al río Uruguay.

Un botín de casi 850 mil dólares: encontraron más de tres millones de cigarrillos ocultos junto al río Uruguay.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Un camión y un furgón escondidos entre la vegetación, a pocos metros de la costa del río Uruguay, guardaban un cargamento de contrabando valuado en casi 850 mil dólares. El hallazgo se produjo en la zona de Corralitos, al sur de la ciudad de Salto, durante un patrullaje policial que permitió descubrir más de tres millones de cigarrillos de origen paraguayo y una importante cantidad de prendas de vestir.

Cigarrillos ocultos

La operación, por su volumen y por la forma en que fue ocultada la mercadería, vuelve a poner bajo la lupa las rutas utilizadas por las redes de contrabando en la frontera entre Uruguay y Argentina. Las primeras hipótesis apuntan a que el cargamento habría ingresado desde Concordia (Argentina), cruzando el río Uruguay.

El procedimiento se realizó sobre las 5:30 de la madrugada del miércoles, cuando efectivos de Áreas Investigativas de la Jefatura de Policía de Salto realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona sur del departamento. Durante el recorrido detectaron movimientos sospechosos dentro de un predio privado.

Los policías se entrevistaron con el propietario del establecimiento, quien aseguró que no había autorizado el ingreso de personas al lugar. Con su presencia y autorización, los funcionarios inspeccionaron el terreno y encontraron los dos vehículos ocultos entre la vegetación, cerca de la costa.

Ambos rodados estaban sin medidas de seguridad y tenían las llaves colocadas, un detalle que llamó la atención de los investigadores. Al revisar su interior encontraron 120 cajas de cigarrillos paraguayos, que contenían un total de 3.120.780 unidades, además de numerosas prendas de vestir.

La ruta del contrabando por el río Uruguay

La ubicación de los vehículos refuerza la hipótesis de que la mercadería habría sido trasladada desde la costa argentina, presumiblemente desde Concordia, utilizando el río Uruguay como vía de ingreso clandestino.

El procedimiento permitió detectar el cargamento una vez que los vehículos habían sido dejados en territorio uruguayo, aunque todavía no está claro quiénes participaron en el traslado ni cómo se organizó la maniobra.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, mientras que funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas se encargaron del conteo y la tasación de los productos y los vehículos.

La valoración oficial estableció que el conjunto de la mercadería y los rodados alcanza los 35.896.730 pesos uruguayos, equivalentes a aproximadamente 850 mil dólares.

Contrabando sin responsables identificados

Por el caso intervino la Fiscalía de Primer Turno de Salto, a cargo del fiscal Augusto Martinicorena. Por disposición judicial fueron incautados tanto el camión y el furgón como la totalidad de la mercadería.

Hasta el momento no hay personas detenidas. La investigación procura establecer quiénes están detrás de la operación, cómo se concretó el ingreso de los cigarrillos y las prendas de vestir y qué destino tenía el cargamento.

Temas

Te puede interesar