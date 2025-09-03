Hacete socio para acceder a este contenido

si se niega la lleva la policía

Se le viene la noche: Karina Milei convocada al Congreso por la estafa $Libra

A las denuncias sobre cobro de coimas en la compra de medicamentos a Karina Milei se le suman las denuncias por su participación en la estafa $Libra.

Karina Milei en la cuerda floja.

 Foto: UNAR Agency / FocoUy
La hermana del presidente argentino y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue convocada al Congreso por una comisión de la Cámara de Diputados creada para investigar la criptomoneda $Libra que promocionó en febrero el mandatario, Javier Milei, informó el miércoles a la Agencia Sputnik una de las diputadas integrantes del órgano.

"Karina Milei debe responder a la convocatoria de la comisión $Libra", dijo la diputada nacional Sabrina Selva, vocal de la comisión investigadora sobre el activo digital.

La secretaria general de la Presidencia estará obligada a comparecer ante el Congreso, pues de no presentarse, podría ser intimada por un juez para que sea llevada a la fuerza, según resolvió la comisión investigadora al aprobar su reglamento interno.

"Si Karina Milei no responde la citación que aprobamos ayer (por el martes) o se niega a venir, podemos solicitar auxilio al Poder Judicial para que la haga comparecer con el uso de la fuerza pública", confirmó Selva, diputada de la principal alianza opositora, Unión por la Patria (peronista).

Citados al Congreso

A tres meses de su creación, la comisión también resolvió en la víspera citar al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y al portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El órgano además requerirá al presidente a que presente una testimonial por escrito en un plazo de cinco días.

La comisión, que integran 14 diputados opositores, citó en total a 19 personas, entre ellas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del foro tecnológico Tech Forum, al que acudió en octubre el presidente, y el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda, que también acudió a ese evento y además fue recibido por el jefe de Estado el 30 de enero en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

También será convocado Sergio Daniel Morales, consultor asesor en la Comisión Nacional de Valores, que con Novelli y Terrones Godoy visitó la Casa Rosada en dos ocasiones en junio de 2024.

Dentro de la actual gestión, también serán interpelados el exjefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel, el director de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la responsable de la Unidad de Tareas de Investigación bajo la órbita de ese organismo, María Florencia Zicavo.

"Las fechas de citación las va a definir el presidente de la comisión en conjunto con la secretaría, para ordenar cronológicamente todas las citaciones", acotó Selva.

La citación se producirá antes de las elecciones parlamentarias nacionales de medio término que permitirán renovar la mitad de los escaños en la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

"No es que sea antes de las elecciones porque lo decidamos, sino porque el plazo de la comisión es hasta el 10 de noviembre", explicó la diputada nacional.

La estafa $Libra

El 14 de febrero, a las 19:01 hora local, el mandatario publicó en las redes sociales un posteo en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo creada tres minutos antes y que tenía el 82% de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Su cotización, que subió de forma vertiginosa y pasó de 0,01 céntimos a 4,7 dólares, se desplomó horas después cuando sus principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que llevó al presidente a borrar su tuit en la madrugada del sábado bajo la justificación de que no estaba interiorizado con el proyecto.

Varias investigaciones judiciales analizan las responsabilidades derivadas de la criptomoneda, incluso en EEUU, país en el que se presentó una demanda colectiva con más de 200 damnificados.

(Sputnik)

