Se registró un tiroteo en un Centro Islámico de EEUU

El Departamento de Policía de San Diego, California (EEUU) reportó este lunes un tiroteo activo cerca de un Centro Islámico en el barrio Clairemont Mesa East de esa ciudad. Las autoridades piden a la población que evite el lugar mientras se busca al responsable de los hechos.
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El tiroteo se reportó en el Centro Islámico de San Diego, uno de los más grandes de la región.
Por el momento no se han revelado detalles sobre el sospechoso ni el número preciso de víctimas. El alcalde de San Diego, Todd Gloria, y el gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron declaraciones reaccionado al caso.
El Departamento de Policía de San Diego informó que la escena se encuentra "activa pero controlada" y que cuentan con importantes recursos en el lugar.