Mundo Sebastián Marset | policía | senador

Narcorrupción

Senador paraguayo cuestionó que policía que ayudó a Marset será ascendido a comisario

"El oficial -de policía- vinculado al levantamiento del código rojo a Sebastián Marset sería ascendido", advirtió el senador paraguayo Rafael Filizzola.

Policía de Interpol que levantó código rojo de Marset sería ascendido.

Por Redacción Caras y Caretas

El senador y exministro del Interior paraguayo, Rafael Filizzola, se refirió a la crisis interna de la Policía Nacional de ese país, señalando que varios comisarios con destacada trayectoria fueron apartados bajo el argumento de no haber pasado el polígrafo, mientras que, el que levantó el código rojo de Interpol a Sebastián Marset, si lo hizo y será ascendido, cuestionó.

“Esto es muy grave porque dejamos en una situación de indefensión al personal policial y paga el país porque se trata de un tema de seguridad”, señaló Filizzola, uno de los principales críticos de la gestión del ministro del Interior, Enrique Riera.

Rafael Filizzola

Lista de ascensos a comisarios incluiría al que levantó código rojo de Marset

Si bien la lista definitiva de ascensos al grado de comisario general inspector aún no fue publicada, Filizzola afirmó que ya se sabe que 11 oficiales con carrera impecable quedaron excluidos, mientras que otros con antecedentes cuestionados sí superaron el polígrafo.

“Yo no di nombres, pero por ejemplo el que levantó el código rojo -de Interpol- a (Sebastián) Marset. Si la pregunta era ‘¿tuviste un vínculo con el crimen organizado?’ y me van a decir que a una persona se le levanta el código rojo gratuitamente. Ese, por ejemplo, está en la lista de los que pasaron el polígrafo. Esas son las incongruencias”, señaló el legislador.

El suboficial ayudante, Kevin Montiel, sospechado de haber borrado el código rojo de la esposa de Marset del sistema de Interpol, compró un automóvil al contado, días después de la notificación, según dijo la fiscal Ruth Benítez en 2023.

La influencia del cartismo

Consultado sobre si el Senado debería rechazar la lista de ascensos o excluir algunos nombres en particular, Filizzola advirtió que sospechan que el oficialismo cartista impondrá su mayoría y evitará cualquier revisión del proceso, especialmente en lo referente al uso del polígrafo

“Yo creo que lastimosamente ellos van a valerse de la aplanadora y eso hace aún más sospechosa la conducta de Riera y hace que finalmente el responsable, por complicidad o lo que sea, sea el presidente Peña. Le están haciendo un daño terrible a la Policía y sobre todo está quedando flotando en el ambiente que acá hubo otro tipo de incentivo como el que señala el senador Núñez”, remarcó Filizzola.

FUENTE: Agenda Paraguay

Temas

