Senador paraguayo cuestionó que policía que ayudó a Marset será ascendido a comisario

“Yo no di nombres, pero por ejemplo el que levantó el código rojo -de Interpol- a (Sebastián) Marset. Si la pregunta era ‘¿tuviste un vínculo con el crimen organizado?’ y me van a decir que a una persona se le levanta el código rojo gratuitamente. Ese, por ejemplo, está en la lista de los que pasaron el polígrafo. Esas son las incongruencias”, señaló el legislador.

El suboficial ayudante, Kevin Montiel, sospechado de haber borrado el código rojo de la esposa de Marset del sistema de Interpol, compró un automóvil al contado, días después de la notificación, según dijo la fiscal Ruth Benítez en 2023.

La influencia del cartismo

Consultado sobre si el Senado debería rechazar la lista de ascensos o excluir algunos nombres en particular, Filizzola advirtió que sospechan que el oficialismo cartista impondrá su mayoría y evitará cualquier revisión del proceso, especialmente en lo referente al uso del polígrafo

“Yo creo que lastimosamente ellos van a valerse de la aplanadora y eso hace aún más sospechosa la conducta de Riera y hace que finalmente el responsable, por complicidad o lo que sea, sea el presidente Peña. Le están haciendo un daño terrible a la Policía y sobre todo está quedando flotando en el ambiente que acá hubo otro tipo de incentivo como el que señala el senador Núñez”, remarcó Filizzola.