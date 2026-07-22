El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este miércoles que sus fuerzas destruirán un puente o central eléctrica por cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, en el marco de una desenfrenada escalada de la guerra en Medio Oriente entre ambos países.
Guerra en Medio Oriente
Trump lanzó explosiva advertencia a Irán que respondió amenazando a EEUU con dejar a sus aliados sin luz
"Si atacan nuestros puentes y centrales eléctricas, el apagón de los aliados -de EEUU- y de quienes dan refugio a los asesinos de niños es inevitable", dijo alto oficial de Irán.