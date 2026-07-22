Trump lanzó explosiva advertencia a Irán que respondió amenazando a EEUU con dejar a sus aliados sin luz

"Si atacan nuestros puentes y centrales eléctricas, el apagón de los aliados y de quienes dan refugio a los asesinos de niños es inevitable", declaró el alto oficial, citado por la agencia IRNA.

Conflicto intensificado entre EEUU e Irán

EEUU e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Irán contra bases de EEUU en la región del Golfo Pérsico.

Además, el Comando Central de EEUU anunció días atrás la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes. En tanto, el presidente estadounidense advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.

Por su parte, Irán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de EEUU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará "ni una sola gota de petróleo o gas" de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses.