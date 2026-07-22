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Mundo Irán | Donald Trump |

Guerra en Medio Oriente

Trump lanzó explosiva advertencia a Irán que respondió amenazando a EEUU con dejar a sus aliados sin luz

"Si atacan nuestros puentes y centrales eléctricas, el apagón de los aliados -de EEUU- y de quienes dan refugio a los asesinos de niños es inevitable", dijo alto oficial de Irán.

Escalada del conflicto entre EEUU e Irán se intensifica.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este miércoles que sus fuerzas destruirán un puente o central eléctrica por cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, en el marco de una desenfrenada escalada de la guerra en Medio Oriente entre ambos países.

"De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán", aseveró el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

La respuesta de Irán

Ante la nueva amenaza de Trump, el general Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, advirtió este miércoles a EEUU y a sus aliados en Medio Oriente por los ataques de puentes y centrales eléctricas de la nación persa.

"Si atacan nuestros puentes y centrales eléctricas, el apagón de los aliados y de quienes dan refugio a los asesinos de niños es inevitable", declaró el alto oficial, citado por la agencia IRNA.

Conflicto intensificado entre EEUU e Irán

EEUU e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Irán contra bases de EEUU en la región del Golfo Pérsico.

Además, el Comando Central de EEUU anunció días atrás la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes. En tanto, el presidente estadounidense advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.

Por su parte, Irán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de EEUU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará "ni una sola gota de petróleo o gas" de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses.

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