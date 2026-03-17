Tensión máxima: Petro investiga presuntos bombardeos desde Ecuador en la zona fronteriza

La relación bilateral entre Colombia y Ecuador ha alcanzado su punto más crítico en décadas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó recientemente sobre el hallazgo de material bélico en la zona fronteriza que, según las investigaciones preliminares, no pertenecería a grupos armados irregulares, sugiriendo una posible incursión aérea extranjera.
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Denuncia de bombardeos y soberanía
El mandatario colombiano informó sobre la aparición de una bomba lanzada desde un avión en territorio fronterizo. "Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador", declaró Petro, subrayando la sospecha de que los ataques provienen directamente desde el país vecino y no de las guerrillas o grupos narcotraficantes que operan en la zona.
Esta denuncia añade un componente de seguridad nacional a una relación que ya se encontraba deteriorada por diferencias ideológicas entre las administraciones de Petro y Daniel Noboa.
Guerra comercial y arancelaria
El conflicto bélico latente tiene como trasfondo una agresiva disputa económica que se intensificó a inicios de 2026:
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Aranceles al alza: Ecuador inició la ofensiva imponiendo aranceles del 30% a productos colombianos, cifra que escaló recientemente al 50%.
Represalias de Bogotá: En respuesta, Colombia aplicó medidas de reciprocidad y tomó una decisión drástica: la suspensión de exportaciones de energía eléctrica, un recurso vital para la estabilidad del sistema energético ecuatoriano.
Impacto petrolero: La logística de Ecopetrol se ha visto comprometida debido al aumento de tarifas para el transporte de crudo colombiano a través de territorio ecuatoriano, elevando los costos de exportación.
Consecuencias en la frontera
Aunque el intercambio comercial supera los US$ 2.000 millones anuales, el impacto más severo se siente en las poblaciones fronterizas. La dinámica económica local se ha visto paralizada por las barreras arancelarias y el despliegue de seguridad, configurando un escenario de incertidumbre para ambos socios andinos.