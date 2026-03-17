Tensión máxima: Petro investiga presuntos bombardeos desde Ecuador en la zona fronteriza

Denuncia de bombardeos y soberanía

El mandatario colombiano informó sobre la aparición de una bomba lanzada desde un avión en territorio fronterizo. "Se va a investigar bien los modos. Muy en la frontera con Ecuador", declaró Petro, subrayando la sospecha de que los ataques provienen directamente desde el país vecino y no de las guerrillas o grupos narcotraficantes que operan en la zona.