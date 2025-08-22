Todos los presidentes de EEUU salvo uno serían descendientes del mismo ancestro

Las raíces en Inglaterra

Este rey fue el sucesor de Richard I, conocido como "Ricardo corazón de león", quien murió el 6 de abril de 1199 a causa de una herida de ballesta en el cuello durante el asedio al castillo de Châlus-Chabrol, que se desarrollaba desde marzo de ese mismo año en Francia. John Plantagenet recibió el apodo de "sin tierra" debido a que al ser el menor de los herederos era el que menos posesiones había recibido por parte de su padre, además de ser el responsable de la pérdida de los territorios del norte de Francia para la corona inglesa, también recibió el apodo de "espada blanda" justamente por sus magras capacidades militares.