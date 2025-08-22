Las investigacioines anteriores desarrolladas por genealogistas profesionales habían logrado establecer relación solamente en 22 de los 43 presidentes de EEUU debido a que sus investigaciones se centraron en la línea paterna, mientras que la investigación desarrollada por Bridge Anne consideró también la materna.
Todos los presidentes de EEUU salvo uno serían descendientes del mismo ancestro
Una investigación llevada a cabo por una niña de 12 años en California reveló que 42 de 43 presidentes de EEUU serían descendientes del Rey John de Inglaterra