Todos los presidentes de EEUU salvo uno serían descendientes del mismo ancestro

Una investigación llevada a cabo por una niña de 12 años en California reveló que 42 de 43 presidentes de EEUU serían descendientes del Rey John de Inglaterra

Las investigacioines anteriores desarrolladas por genealogistas profesionales habían logrado establecer relación solamente en 22 de los 43 presidentes de EEUU debido a que sus investigaciones se centraron en la línea paterna, mientras que la investigación desarrollada por Bridge Anne consideró también la materna.

El ancestro común de los mandatarios sería el rey John "Lackland" Plantagenet o "Juan sin tierra", quien gobernó Inglaterra desde abril de 1199 hasta 1216 cuando falleció. Este monarca sería conocido por ser quien firmó la Carta Magna de Inglaterra, que determinaba que las acciones del rey estaban sujetas a las leyes y no sobre ellas.

Las raíces en Inglaterra

Este rey fue el sucesor de Richard I, conocido como "Ricardo corazón de león", quien murió el 6 de abril de 1199 a causa de una herida de ballesta en el cuello durante el asedio al castillo de Châlus-Chabrol, que se desarrollaba desde marzo de ese mismo año en Francia. John Plantagenet recibió el apodo de "sin tierra" debido a que al ser el menor de los herederos era el que menos posesiones había recibido por parte de su padre, además de ser el responsable de la pérdida de los territorios del norte de Francia para la corona inglesa, también recibió el apodo de "espada blanda" justamente por sus magras capacidades militares.

El único presidente que no desciende de esta línea común es el número 8, Martin Van Buren, quien gobernó entre 1837 y 1841, sobre quien la investigación desarrollada por la pequeña estudiante residente en California no revela mayores detalles

