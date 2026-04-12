Donald Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras fracasar negociaciones con Irán

Negociaciones EEUU - Irán

Las negociaciones, que marcaron el primer diálogo directo entre ambas potencias en 47 años, se rompieron durante la madrugada tras 21 horas de reuniones en Islamabad. El vicepresidente JD Vance, quien lideró la delegación estadounidense, responsabilizó a Teherán por negarse a abandonar sus mecanismos de desarrollo nuclear. Irán, en cambio, acusó a Washington de "exigencias desmedidas" y falta de confianza. No se prevén nuevas citas.

Como respuesta, los medios estatales iraníes informaron que las fuerzas especiales de la Marina se han desplegado en la costa sur, en preparación ante una posible invasión estadounidense. Teherán mantiene sus líneas rojas: desbloqueo de fondos y un alto el fuego extensivo al Líbano a cambio de flexibilizar el control del estrecho, donde ha propuesto cobrar peajes para reconstruir el país.

Pakistán, país mediador, dio por concluidas las conversaciones y pidió a ambas partes respetar el alto el fuego vigente desde el miércoles.

El enfrentamiento ya presiona los mercados energéticos. El tránsito por Ormuz se desplomó: apenas 36 movimientos de buques durante el fin de semana, frente a 172 en un solo día antes del conflicto. En Estados Unidos, la inflación de marzo trepó al 3,3% anual (la más alta en casi dos años), impulsada por el encarecimiento de los combustibles, afectando especialmente a hogares de ingresos bajos y medios.