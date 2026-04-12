Estados Unidos se retira de negociaciones con Irán sin acuerdo de paz

Desde la delegación iraní surgieron versiones más optimistas. Medios estatales señalaron que podría concretarse una nueva ronda de contactos en las próximas horas y una fuente diplomática de Teherán aseguró que la primera fase de las conversaciones concluyó con señales positivas.

Trump fiel a su estilo

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump relativizó la importancia del resultado y afirmó que su país “ganó de cualquier manera”. Además, sostuvo que reabrirá el Estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Trump aseguró que buques de guerra estadounidenses ya atravesaron el paso marítimo para despejar minas supuestamente colocadas por Teherán. Las autoridades iraníes rechazaron esa versión y advirtieron que cualquier intento de ingreso militar será respondido con firmeza.

Irán y su postura sobre Líbano

Por parte de Irán, la delegación estuvo encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí.

En paralelo, Teherán insistió en que cualquier tregua debe incluir también el cese de hostilidades en Líbano, donde este sábado continuaron los bombardeos israelíes que dejaron al menos 18 muertos.