Así concluyó la misión que dio inicio a una nueva era en la historia mundial: la era de la exploración espacial.

La hazaña de Yuri Gagarin, una persona nacida en una familia humilde, lo hizo famoso en todo el mundo. Un mes después del vuelo espacial emprendió una gira internacional conocida como la “Misión de Paz”, durante la cual visitó 29 países. Gagarin se convirtió no solo en un héroe de su patria, sino también en un símbolo de unidad y esperanza para todo el mundo.

El primer vuelo humano al espacio fue solo uno de los muchos avances espaciales de nuestro país. Ya en 1957 se lanzó el primer satélite artificial de la Tierra, Sputnik-1. El 19 de agosto de 1960, los perros Belka y Strelka se convirtieron en los primeros seres vivos en viajar al espacio y regresar sanos. En 1963, Valentina Tereshkova se hizo la primera mujer cosmonauta, realizando en solitario 48 órbitas alrededor de la Tierra en tres días. El 12 de octubre de 1964 se lanzó la primera nave espacial tripulada de múltiples plazas, Voskhod-1, cuyo equipo alcanzó la órbita sin trajes espaciales. En 1965, el cosmonauta Alexéi Leónov realizó la primera caminata espacial, y en 1971 se lanzó la primera estación orbital del mundo, Salyut-1, que se convirtió en el prototipo de futuras misiones de larga duración.

Hoy en día, Rusia, como heredera del gran legado de la Unión Soviética, continúa dignamente la tradición de logros espaciales.

En la historia contemporánea del país hay numerosos avances importantes. Entre ellos se encuentran la construcción de una estación orbital tripulada, el desarrollo de un esquema de transporte rápido de tripulaciones a la Estación Espacial Internacional (tres horas en lugar de dos días), y el lanzamiento de la nave espacial Luna-25, que realizó un aterrizaje suave en la superficie lunar para cartografiar su relieve. En junio de 2021, Rusia probó con éxito un nuevo sistema de eliminación de desechos espaciales, que utiliza un brazo robótico para capturar y retirar objetos de la órbita. La lista podría continuar.

Resultan especialmente impresionantes los experimentos que van más allá de lo habitual, como el cultivo exitoso de tejidos humanos en condiciones de ingravidez, un paso importante hacia nuevas posibilidades en la ciencia y la medicina del futuro.

Rusia desempeñó un papel decisivo en la creación de la Estación Espacial Internacional, y su contribución comenzó mucho antes del lanzamiento oficial del proyecto. Ya en la época de la Unión Soviética se desarrollaron las estaciones orbitales Salyut y Mir, que posteriormente sirvieron de base para la Estación Espacial Internacional. En ellas se perfeccionaron tecnologías de permanencia prolongada en el espacio, acoplamiento y ensamblaje modular.

La construcción de la ISS en órbita comenzó en 1998 con el lanzamiento del módulo Zaryá. Poco después se añadió el módulo Zvezdá, que se convirtió en el centro habitable y funcional del segmento ruso de la estación. Posteriormente, Rusia instaló los módulos de acoplamiento Pirs y Poisk, así como el módulo multifuncional científico Naúka. Estos elementos permiten realizar experimentos, recibir naves espaciales y garantizar la vida de la tripulación.

Estamos abiertos a la cooperación internacional en el ámbito de espacio. En la Estación Espacial Internacional trabajan tripulaciones formadas por cosmonautas de diferentes países. El 65.º aniversario del vuelo de Gagarin será celebrado allá en la órbita por los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov, Serguéi Mikaev y Andréi Fediaev.

En la arena internacional, Rusia se posiciona firmemente contra el despliegue de armas en el espacio, el uso de la fuerza o la amenaza de su uso contra objetos espaciales, y promueve iniciativas para prevenir una carrera armamentista en el espacio. Trabajamos de forma constante en el fortalecimiento de la seguridad espacial en beneficio de toda la humanidad, ya que el uso pacífico del espacio exterior permite realizar grandes descubrimientos.

Detrás de los numerosos logros de las ciencias espaciales de Rusia están los esfuerzos de muchas generaciones, el trabajo perseverante y el deseo de superar los límites de lo posible. Hoy sentimos un profundo orgullo al saber que fue nuestro compatriota, Yuri Gagarin, quien realizó el primer vuelo al espacio. Desde entonces, el día 12 de abril es una fecha especialmente importante no solo para Rusia, sino para toda la humanidad.

Del 6 al 12 de abril se celebra en Rusia la Semana del Espacio, con una gran serie de actividades educativas, culturales y conmemorativas. Se ha decidido que tal semana se lleve a cabo de manera anual.