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Mundo Ormuz |

Negociaciones

Irán se planta en Ormuz: Soberanía absoluta o ruptura de las negociaciones

Irán exige que el diálogo en Pakistán otorgue el control de la vía marítima, principal escollo en la agenda con EEUU.

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Las esperanzas de un acuerdo diplomático para frenar la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos se han visto frenadas abruptamente. Tras dos rondas de diálogo y una tercera actualmente en curso en territorio pakistaní, las conversaciones han entrado en un punto muerto técnico y político.

El factor Ormuz: El epicentro de la disputa

El principal escollo que impide el avance hacia un entendimiento es la soberanía y el control operativo del Estrecho de Ormuz, la vía marítima más estratégica del mundo para el comercio de petróleo.

  • La postura de Teherán: Irán mantiene una posición inflexible, exigiendo el reconocimiento total de su soberanía exclusiva sobre el paso. El gobierno iraní ha rechazado categóricamente cualquier fórmula que implique un control compartido o supervisión internacional.

  • La exigencia de Washington: Por su parte, la delegación estadounidense busca garantías de libre navegación y propone mecanismos de monitoreo conjunto para evitar bloqueos que afecten la economía global.

Punto muerto en las negociaciones

A pesar de los esfuerzos de mediación en Pakistán, fuentes cercanas a las mesas de diálogo confirman que la disputa por este corredor marítimo se ha vuelto un obstáculo insalvable por el momento. Mientras no se logre un consenso sobre Ormuz, otros puntos de la agenda —como el alivio de sanciones o el programa nuclear— permanecen bloqueados.

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