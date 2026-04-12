Presidencia proyecta usar inteligencia artificial para agilizar el análisis de archivos de la dictadura

Secretaría de DDHH

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de Presidencia de la República, planea incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) para modernizar la gestión documental vinculada a la última dictadura cívico-militar (1973-1985), según consta en la Memoria Anual 2025 del organismo.

El proyecto, que espera conseguir financiamiento durante este año, incluye un plan piloto en el que participarán funcionarios científicos de Presidencia. Estos evaluarán la factibilidad técnica de utilizar tres tecnologías clave:

Reconocimiento OCR (óptico de caracteres): para convertir imágenes de documentos escaneados en texto digital editable e indexable.

Generación automática de metadatos: para que la IA identifique y asigne información como fecha, personas, temas y lugares a cada documento, facilitando su ordenamiento y recuperación.

Búsquedas asistidas por IA: para realizar consultas inteligentes que comprendan el contexto y no se limiten a coincidencias exactas de palabras.

A partir de los resultados del piloto, "se diseñará una aplicación que permita avanzar en forma más rápida en la gestión de la información relacionada con el pasado reciente", indicó la Secretaría.

Mejoras en el archivo Berrutti

Paralelamente, el organismo continuará este año con las mejoras tecnológicas del Archivo Berrutti, uno de los acervos documentales más importantes sobre la represión en Uruguay. Dicho archivo se originó entre 2005 y 2008, cuando Azucena Berrutti estaba al frente del Ministerio de Defensa, y contiene miles de documentos de inteligencia militar y policial.

La Secretaría seguirá describiendo ese material en la plataforma AtoM (Access to Memory), un sistema digital de código abierto que permite organizar documentos según estándares internacionales y facilitar su consulta en línea. Esto permitirá "sustituir al sistema manual de recuperación de la información que se estaba utilizando", explicó el organismo, y responder de forma más ágil a los requerimientos de juzgados y de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Digitalización de archivos policiales y militares

El año pasado, la Secretaría retomó un convenio con el Ministerio del Interior y la Universidad de la República para digitalizar el archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía Nacional. El acuerdo también incluye expedientes de la Justicia militar y material de jefaturas de Policía del interior.

Además, se acordó que el Ministerio de Defensa Nacional avance en la digitalización integral de sus archivos, proceso que hasta el momento registra alrededor de un 50% de avance.

Resolución de Sandra Lazo

A inicios de año, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmó una resolución (fechada el 4 de diciembre) en la que ordena a todas las unidades de las Fuerzas Armadas es decir el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias a "asegurar el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales que obren en el ámbito del ministerio".

El objetivo es permitir conocer el destino de las personas detenidas desaparecidas antes y durante la última dictadura cívico-militar.