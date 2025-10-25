¿Quién es "El Colla"?, el hombre amenazado por Marset en un video

Diferencias en el grupo criminal

Las tensiones entre ambos se habrían originado tras diferencias dentro del grupo criminal. En respuesta a las declaraciones de “El Colla”, Marset difundió el video en el que aparece rodeado por hombres armados, advirtiéndole que no lo “sape”, término que en la jerga narco se utiliza para referirse a delatar.

“El Colla” fue uno de los socios más cercanos de Marset y participó en diversos eventos junto a él, entre ellos el cumpleaños celebrado en la clandestinidad en Paraguay en 2021. Con el tiempo, la relación entre ambos pasó de la asociación a la confrontación.

No se va a entregar en forma pacífica

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, aseguró a Telenoche que actualmente “no existe una sola posibilidad” de que el narcotraficante se entregue de forma pacífica a la Justicia.

“No se le pasa un minuto por la cabeza entregarse de forma pacífica”, afirmó Moratorio donde explicó que su tarea se limita a la defensa legal de Marset y su familia, y evitó hacer comentarios sobre el video que el uruguayo hizo circular en las últimas horas.

“Sebastián está bien. Está muy expectante por lo que ocurra con el juicio a Giannina en Paraguay”, señaló el abogado, en referencia a la causa que enfrenta Gianina García Troche, exesposa de Marset.

Moratorio sostuvo que, a su entender, la Justicia paraguaya “no tiene elementos para condenar” a García Troche, y que “lo que están buscando es presionar para llegar a dar con el paradero de Sebastián”.