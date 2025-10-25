Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Marset | organización |

Narcotráfico

¿Quién es "El Colla"?, el hombre amenazado por Marset en un video

“El Colla” fue socio de Marset y tuvo un papel relevante dentro de la organización delictiva que este lideraba.

Marset amenazó a El Colla en un video que se hizo viral.

Un video en el que aparece el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se viralizó el viernes en redes sociales. En las imágenes, Marset lanza amenazas dirigidas a Erland Ivar García López, conocido como "El Colla", quien días atrás había declarado que el uruguayo podría encontrarse en Bolivia.

“El Colla” fue socio de Marset y tuvo un papel relevante dentro de la organización delictiva que este lideraba. Según información en poder de las autoridades bolivianas, posee al menos cuatro documentos de identidad, entre ellos una cédula uruguaya falsa.

En los últimos días, García López publicó mensajes en redes sociales en los que afirmó que su esposa había sido secuestrada por órdenes de Marset y que el narcotraficante le exigía entregársela a cambio de no dañar a su familia.

Diferencias en el grupo criminal

Las tensiones entre ambos se habrían originado tras diferencias dentro del grupo criminal. En respuesta a las declaraciones de “El Colla”, Marset difundió el video en el que aparece rodeado por hombres armados, advirtiéndole que no lo “sape”, término que en la jerga narco se utiliza para referirse a delatar.

“El Colla” fue uno de los socios más cercanos de Marset y participó en diversos eventos junto a él, entre ellos el cumpleaños celebrado en la clandestinidad en Paraguay en 2021. Con el tiempo, la relación entre ambos pasó de la asociación a la confrontación.

No se va a entregar en forma pacífica

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, aseguró a Telenoche que actualmente “no existe una sola posibilidad” de que el narcotraficante se entregue de forma pacífica a la Justicia.

“No se le pasa un minuto por la cabeza entregarse de forma pacífica”, afirmó Moratorio donde explicó que su tarea se limita a la defensa legal de Marset y su familia, y evitó hacer comentarios sobre el video que el uruguayo hizo circular en las últimas horas.

“Sebastián está bien. Está muy expectante por lo que ocurra con el juicio a Giannina en Paraguay”, señaló el abogado, en referencia a la causa que enfrenta Gianina García Troche, exesposa de Marset.

Moratorio sostuvo que, a su entender, la Justicia paraguaya “no tiene elementos para condenar” a García Troche, y que “lo que están buscando es presionar para llegar a dar con el paradero de Sebastián”.

