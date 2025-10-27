Los deudores en UR de la Agencia Nacional de Vivienda podrán regularizar su situación

fgr_03 (3)

Asesoramiento a los deudores

Fernández explicó que los deudores contarán con asesoramiento y comunicación personalizada para facilitar que tomen decisiones ajustadas a su situación particular. “Se trata de acompañar a cada familia con información clara, completa y específica sobre su caso”, agregó. Una vez firmado el decreto, los deudores podrán acceder a la información en el sitio web de la ANV.

El jerarca destacó que este avance es resultado de un trabajo inédito realizado por el organismo para el tratamiento de los deudores en UR. “Se analizaron los créditos en forma exhaustiva y se definieron las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento a la ley”, indicó.

Además, valoró el esfuerzo del organismo para evitar la prescripción de los derechos del Estado sobre deudas originadas en el Banco Hipotecario del Uruguay o en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que habían quedado en riesgo tras la aprobación de la ley de urgente consideración n.° 19.889, del 9 de julio de 2020, explicó.

En ese sentido, informó que en mayo se inició el envío de telegramas colacionados, un paso que consideró fundamental para resguardar los derechos del Estado y asegurar la continuidad de los procesos de cobro.