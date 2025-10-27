Los deudores en UR de la Agencia Nacional de Vivienda podrán regularizar su situación

El Poder Ejecutivo firmará un decreto que permitirá a los deudores en Unidades Reajustables (UR) de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), anunció el presidente de la entidad, Claudio Fernández, quien explicó que se asesorará a los deudores para que tomen decisiones ajustadas a cada situación.
Fernández, explicó que el decreto que firmará el Ejecutivo permitirá a los deudores acreditar ante esa dependencia que están al día con el pago de sus tributos, requisito para acceder a los beneficios previstos en la ley nº 20.237, del 22 de diciembre de 2023, y sus modificativas.
La normativa establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. Están previstas distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito.
Asesoramiento a los deudores
Fernández explicó que los deudores contarán con asesoramiento y comunicación personalizada para facilitar que tomen decisiones ajustadas a su situación particular. “Se trata de acompañar a cada familia con información clara, completa y específica sobre su caso”, agregó. Una vez firmado el decreto, los deudores podrán acceder a la información en el sitio web de la ANV.
El jerarca destacó que este avance es resultado de un trabajo inédito realizado por el organismo para el tratamiento de los deudores en UR. “Se analizaron los créditos en forma exhaustiva y se definieron las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento a la ley”, indicó.
Además, valoró el esfuerzo del organismo para evitar la prescripción de los derechos del Estado sobre deudas originadas en el Banco Hipotecario del Uruguay o en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que habían quedado en riesgo tras la aprobación de la ley de urgente consideración n.° 19.889, del 9 de julio de 2020, explicó.
En ese sentido, informó que en mayo se inició el envío de telegramas colacionados, un paso que consideró fundamental para resguardar los derechos del Estado y asegurar la continuidad de los procesos de cobro.