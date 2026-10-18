Trump acusa a Zelenski de no querer la paz: "No le importa terminar esta guerra"

Hablando de la situación actual, Trump indicó que Zelenski ordena a sus tropas atacar refinerías rusas, "consciente de que estos ataques provocan graves daños a los mercados mundiales de diésel, incluido el mercado estadounidense".

Cada vez peor

"Con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa, y que el deshonesto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere terminar esta guerra, y probablemente nunca lo quiso. Hace dos años podría haber conseguido un acuerdo mejor que el que puede conseguir ahora", publicó en Truth Social.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca subrayó que Ucrania "está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, sus océanos y mares han desaparecido, y su población masculina es escasa, está herida o ha fallecido".

Anteriormente, Trump instó a Zelenski a celebrar elecciones presidenciales en Ucrania y le acusó de crear problemas al mundo entero. Según el mandatario norteamericano, Ucrania necesita un nuevo líder capaz de negociar con Rusia.

Diálogo por teléfono

El pasado 9 de octubre, Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron una conversación telefónica tras la cual el líder estadounidense anunció que Moscú suministrará diésel al mercado de su país.

Poco después, Washington emitió una licencia general temporal que autoriza el suministro de diésel ruso al mercado mundial hasta el 7 de abril de 2027.

(En base a Sputnik y RT)