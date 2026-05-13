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Mundo Lamine Yamal | Barcelona |

compromiso y humanidad

Lamine Yamal alzó la bandera de Palestina y lo homenajearon en los escombros

Artistas palestinos pintaron a Lamine Yamal entre los escombros como homenaje por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante los festejos de La Liga.

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona FC, levantó con valentía una bandera de Palestina. En Gaza le hicieron un homenaje.&nbsp;

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona FC, levantó con valentía una bandera de Palestina. En Gaza le hicieron un homenaje. 

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El gesto de Lamine Yamal durante la celebración del título de la Liga sostuvo la bandera Palestina trascendió fronteras y encontró eco en Gaza, donde artistas palestinos pintaron al jugador entre los escombros del genocidio: "Un mensaje de las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz y vea nuestra humanidad".

Desde Gaza: "Un mensaje de las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz y vea nuestra humanidad"

En el campo de refugiados de Shati (Playa), al oeste de la ciudad de Gaza, un par de artistas pintaron un mural del futbolista sobre las ruinas de un edificio destruido por los bombardeos. La obra muestra a Yamal con la camiseta del Barcelona, pero su imagen se funde con los colores de la bandera palestina. Los artistas buscaron que el mural se erigiera como "un mensaje de las cenizas de la guerra para que el mundo escuche nuestra voz y vea nuestra humanidad", tal como expresaron los organizadores de la iniciativa.

La acción de Yamal, un acto de valentía moral, causó una impresión inmediata en la Franja de Gaza. Para una población que vive bajo un asedio constante y condiciones extremadamente duras, ver a una estrella global usar su plataforma para mostrar apoyo fue percibido como un gesto de una humanidad extraordinaria.

Un estudiante palestino describió el sentimiento general al afirmar que, aunque para algunos pueda parecer un simple gesto, en Gaza "llega al corazón de una manera que las palabras no pueden describir". Los artistas plasmaron ese sentimiento de gratitud en el mural, que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para los ciudadanos que acudían a verlo entre los escombros.

Críticas

Según fuentes cercanas al jugador, Yamal sostiene que su actitud no es una declaración política, sino una manifestación de preocupación por la crisis humanitaria en Gaza y el sufrimiento de la población civil, especialmente los niños. Su entorno, incluidos amigos como 'Soha' o su primo Moha, ha celebrado la iniciativa.

El gesto, sin embargo, ha obligado a pronunciarse a su entrenador, Hansi Flick. En rueda de prensa, el técnico alemán reconoció haber hablado con el futbolista y trató de protegerle sin ocultar su incomodidad personal: "Normalmente este tipo de cosas no me gusta. Si quiere hacer esto, es su decisión; ya tiene 18 años".

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Flick justificó su postura recordando el espíritu de la celebración: "Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente. Ayer vimos lo que la gente espera de nosotros (...) La rúa debe ser un espacio para conectar con el aficionado culé". El entrenador, que en el pasado mostró su compromiso social asistiendo a un partido amistoso entre Cataluña y Palestina, quiso restar importancia al asunto, aunque dejó clara su preferencia por mantener el fútbol al margen de reivindicaciones políticas.

Cabe destacar que Yamal no fue el único en ondear banderas no deportivas durante la rúa: Robert Lewandowski exhibió una estelada en apoyo al independentismo catalán.

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