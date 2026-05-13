Lamine Yamal alzó la bandera de Palestina y lo homenajearon en los escombros

Un estudiante palestino describió el sentimiento general al afirmar que, aunque para algunos pueda parecer un simple gesto, en Gaza "llega al corazón de una manera que las palabras no pueden describir". Los artistas plasmaron ese sentimiento de gratitud en el mural, que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para los ciudadanos que acudían a verlo entre los escombros.

Críticas

Según fuentes cercanas al jugador, Yamal sostiene que su actitud no es una declaración política, sino una manifestación de preocupación por la crisis humanitaria en Gaza y el sufrimiento de la población civil, especialmente los niños. Su entorno, incluidos amigos como 'Soha' o su primo Moha, ha celebrado la iniciativa.

El gesto, sin embargo, ha obligado a pronunciarse a su entrenador, Hansi Flick. En rueda de prensa, el técnico alemán reconoció haber hablado con el futbolista y trató de protegerle sin ocultar su incomodidad personal: "Normalmente este tipo de cosas no me gusta. Si quiere hacer esto, es su decisión; ya tiene 18 años".

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Flick justificó su postura recordando el espíritu de la celebración: "Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente. Ayer vimos lo que la gente espera de nosotros (...) La rúa debe ser un espacio para conectar con el aficionado culé". El entrenador, que en el pasado mostró su compromiso social asistiendo a un partido amistoso entre Cataluña y Palestina, quiso restar importancia al asunto, aunque dejó clara su preferencia por mantener el fútbol al margen de reivindicaciones políticas.

Cabe destacar que Yamal no fue el único en ondear banderas no deportivas durante la rúa: Robert Lewandowski exhibió una estelada en apoyo al independentismo catalán.