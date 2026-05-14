Artistas uruguayos ofrecerán hoy en El Galpón un recital para ayudar al pueblo cubano

El recital contará con un elenco de primera línea integrado por Larbanois & Carrero, Lu Ferreira, Numa Moraes, Carmen Pi, El Alemán, Alejandro Balbis, Diane Denoir, Washington Carrasco & Cristina Fernández, Chabela Ramírez y Gerardo Nieto.

La iniciativa fue impulsada por Gerardo Dorado, “El Alemán”, quien sostuvo días atrás que el arte debe “tomar partido” frente a la realidad internacional y expresó que no se puede permanecer indiferente ante las agresiones que sufren distintos pueblos de América Latina.

Chabela Ramírez manifestó su respaldo a la convocatoria

En declaraciones a la agencia Prensa Latina, Chabela Ramírez manifestó su respaldo a la convocatoria y aseguró que el concierto “nace de la emergencia que vive Cuba”. La artista también repudió lo que definió como una “amenaza fuerte y terrible” de Estados Unidos hacia la isla.

“Con mucho gusto participo en el concierto porque creo firmemente en que la cultura abre los ojos a influencias cegadas y deja ver que existe otra realidad, la de la libertad de los pueblos”, afirmó la referente del candombe y del carnaval uruguayo.

“Vamos a cantar con mucha esperanza y poniendo el corazón”, agregó Ramírez, distinguida en 2024 como “Hija ilustre de Montevideo”.

El nombre del recital homenajea la histórica canción de Silvio Rodríguez, convertida en símbolo de compromiso y resistencia cultural en América Latina.