Mundo Venezuela | CIA | Nicolás Maduro

agresión

Trump autorizó acción de la CIA en Venezuela, reporta The New York Times

El gobierno de EEUU ha intensificado su presión sobre Venezuela con el envío de barcos a la zona y el hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de droga.

La CIA autorizada a realizar acciones contra Maduro.

 Archivo
El gobierno de Trump autorizó en secreto a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses, intensificando una campaña contra Nicolás Maduro, señala en su edición de este miércoles el diario estadounidense The New York Times.

Indica que la autorización "es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela". Recuerda que durante semanas, el ejército estadounidense ha estado atacando barcos frente a la costa venezolana que, según dice, transportan drogas, matando a 27 personas. "Los funcionarios estadounidenses han sido claros, en privado, que el objetivo final es expulsar a Maduro del poder", subraya el Times.

Ahora, la nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe.

Medidas de la CIA

Con esta autorización la agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o junto con una operación militar más grande. "No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autoridades están destinadas a ser una contingencia", agrega.

"Pero el desarrollo se produce cuando el ejército de Estados Unidos está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela", precisa.

La escala de la acumulación militar en la región es sustancial: actualmente hay 10.000 soldados estadounidenses allí, la mayoría de ellos en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de infantes de marina en barcos de asalto anfibio. En total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Temas

