Trump autorizó acción de la CIA en Venezuela, reporta The New York Times

Medidas de la CIA

Con esta autorización la agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o junto con una operación militar más grande. "No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autoridades están destinadas a ser una contingencia", agrega.

"Pero el desarrollo se produce cuando el ejército de Estados Unidos está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela", precisa.

La escala de la acumulación militar en la región es sustancial: actualmente hay 10.000 soldados estadounidenses allí, la mayoría de ellos en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de infantes de marina en barcos de asalto anfibio. En total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.