El gobierno de Trump autorizó en secreto a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses, intensificando una campaña contra Nicolás Maduro, señala en su edición de este miércoles el diario estadounidense The New York Times.
Trump autorizó acción de la CIA en Venezuela, reporta The New York Times
El gobierno de EEUU ha intensificado su presión sobre Venezuela con el envío de barcos a la zona y el hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de droga.