Trump e Irán cruzan amenazas y crece la tensión en Medio Oriente ante inminente ataque de EEUU

Pezeshkian aclaró que la respuesta de Irán, entregada a través del sultanato de Omán, dejó abierta la posibilidad de negociaciones indirectas con Washington por medio de intermediarios. “No evitamos las conversaciones; es el incumplimiento de promesas lo que nos ha causado problemas hasta ahora”, manifestó Pezeshkian ante la agencia INRA. “Deben demostrar que pueden generar confianza”, expresó.

Lo cierto es que las negociaciones entre EEUU e Irán no han progresado desde que Trump, en su primer mandato, retiró unilateralmente al país norteamericano en 2018 del acuerdo nuclear del régimen Teherán con las potencias mundiales.

Por lo pronto, Trump acaba de sancionar a individuos y empresas de Irán, China y Emiratos Árabes Unidos relacionadas con el programa de drones de Irán. Además, como ha sido costumbre desde su asunción, amenazó con imponer “aranceles secundarios” a Irán, que EEUU impondrá semanalmente, de forma progresiva.

Líder supremo y altos mandos de Irán advierten a EEUU

No obstante, la amenaza de Trump fue respondida en otro tono por el Líder de la Revolución Islámica de Irán, Seyed Ali Jamenei. El ayatolá advirtió que "cualquier acto hostil -de EEUU- recibiría un golpe demoledor y decisivo”. Asimismo, en referencia a las acusaciones de que los hutíes de Yemen responden directamente al país persa en el denominado “Eje de Resistencia”, el líder iraní calificó a Israel como la única fuerza “proxy” en la región de Medio Oriente, que obedece las órdenes de EEUU al cometer un genocidio contra palestinos en la Franja de Gaza.

Por su parte, el principal asesor del líder supremo de Irán, Ali Larijani, advirtió el lunes 31, en una entrevista a medios de comunicación estatales, que Teherán se verá obligado a desarrollar armas nucleares si es bombardeado por Israel o EEUU.

Larijani aseguró que el país no está avanzando hacia la construcción de armas nucleares, ya que existe un decreto religioso o 'fatwa' del líder supremo que se opone a la producción estas armas. Sin embargo, enfatizó que, si EEUU comete un error, Irán se verá obligado a desarrollar armas nucleares para defenderse.

"Los estadounidenses dicen disparates sobre la cuestión nuclear iraní. Irán no avanzará hacia las armas nucleares a menos que Estados Unidos nos obligue a decidir lo contrario", declaró el funcionario iraní que asesora al ayatolá.

En tanto, el jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió que, "si Israel y EEUU perturban la paz iraní, aseguraremos de que ni el régimen sionista ni EEUU gocen de paz en ningún lugar del mundo”.

En ese sentido, el pasado lunes en Teherán, en un evento para conmemorar el Eid al-Fitr, que marca el fin del mes del Ramadán, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), Amir Ali Hayizade -figura clave en las operaciones misilísticas del CGRI como la Verdadera Promesa I y II que lanzó el año pasado Irán contra Israel- emitió una advertencia a la seguridad de 50 mil soldados que tiene el ejército de EEUU en las 10 bases militares en Medio Oriente, en las inmediaciones de las fronteras con el país persa.

“(Las fuerzas de Estados Unidos) están sentadas en una casa de cristal; y cuando alguien está en una casa de cristal, no debe lanzar piedras a los demás”, insinuó.

Alertan sobre inminente ataque de EEUU a plantas nucleares de Irán

Estas declaraciones llegan luego de que se propagaran las versiones de un inminente ataque de EEUU a instalaciones nucleares de Irán. Por ejemplo, el Daily Mail ingles reportó el miércoles 2 de abril, citando a altas fuentes políticas, militares y diplomáticas, que EEUU e Israel se preparan para atacar al país persa.

El Canal 14 de Israel aseveró que “pronto comenzará un ataque a gran escala contra Irán, un ataque sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial”, indicaron. Importantes fuentes israelíes revelan un ataque planeado a sitios nucleares y lanzan una escalofriante advertencia de que "se avecina una guerra", afirmaron.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió en las últimas horas advertencias de viaje a todos los israelíes que viajan al extranjero. Además, la Fuerza Aérea israelí anunció restricciones de salida en todas las bases aéreas del país; no se permite la salida del personal militar de las mismas, advirtieron.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot afirmó: "Se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo con Irán, y si no se llega a ningún acuerdo, un enfrentamiento militar parece casi inevitable e inminente", dijo.

La base Diego García en la mira de Teherán

A su vez, surgieron rumores sobre un ataque preventivo de Irán a la base aeronaval británica estadounidense, Diego García, donde el Pentágono está desplegando desde hace algunas semanas sus mejores aviones de combate como los B-2 Spirit.

La base en cuestión se encuentra al sur de la India, en las islas Chagos, a una distancia que permite atacar los territorios de Irán y Yemen. Especialistas militares dijeron a la agencia AP que los B-2 "serían cruciales" en caso de una ofensiva de EEUU contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán.

En ese contexto, The Telegraph reportó que Teherán podría bombardear la base para prevenir que EEUU utilice a los bombarderos desplegados allí para atacar el territorio iraní.

En principio, el refuerzo de la presencia militar de EEUU en Medio Oriente (incluido la presencia de un segundo portaaviones en la zona) se debe al aumento de ataques aéreos de EEUU a los territorios de Yemen bajo control de los hutíes desde el 15 de marzo, para impedir que sigan atacando sus buques en el mar Rojo.

En una publicación del lunes, Trump agregó que los hutíes habían sido “diezmados” por ataques “implacables” y dijo que las fuerzas estadounidenses “los atacan todos los días y todas las noches, cada vez más fuerte”. Los hutíes respondieron que seguirán atacando buques militares estadounidenses e israelíes.

“La decisión para los hutíes es clara: dejen de disparar contra los barcos estadounidenses, y nosotros dejaremos de dispararles. De lo contrario, esto solo ha comenzado, y el verdadero sufrimiento está por venir, tanto para los hutíes como para sus patrocinadores en Irán”, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Por otra parte, hay muchas interrogantes acerca de la postura de algunos países árabes donde EEUU tiene bases militares ante un posible ataque a Irán desde allí. Algunas versiones aseveran que algunos de estos países estarían dispuestos a bloquear un bombardeo de EEUU a Irán. En ese sentido, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania y otros países de la región habrían llamado al presidente iraní para asegurarle que no dejarán que EEUU use su suelo para atacar a Irán. Al tiempo que no se sabe qué postura tomarán Arabia Saudita, Bahréin y Catar.

Por si acaso, Irán ha puesto en funcionamiento su noveno radar de matriz en fase “Qadir” en algún lugar de la provincia de Yazd, reforzando así su defensa aérea. Estos radares tienen la capacidad de monitorear bases aéreas enemigas, detectar objetivos aéreos, aviones furtivos, misiles de crucero y balísticos, y satélites LEO.

Advertencias de Rusia y la ONU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado que expresa: "Advertimos contra ataques a la infraestructura nuclear de Irán. Bombardear la infraestructura nuclear de Irán tendrá repercusiones para toda la región".

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, mediante un mensaje en su cuenta de X, expresó que “una amenaza abierta de 'bombardeo' por parte de un jefe de Estado contra Irán es una impactante afrenta contra la esencia misma de la paz y seguridad internacional”.

En una carta enviada el lunes pasado a la Organización de Naciones Unidas (ONU), el régimen de Irán condenó las amenazas militares de Trump y advirtió que responderá con rapidez y firmeza a cualquier agresión de EEUU e Israel.

“La República Islámica de Irán advierte solemnemente contra cualquier aventurismo militar y declara que responderá de manera inmediata y contundente a cualquier acto de agresión o ataque de Estados Unidos o cualquiera de sus representantes, en particular la entidad sionista, contra su soberanía, integridad territorial o intereses nacionales. La responsabilidad total por las graves consecuencias de cualquier acción hostil recaerá plenamente sobre los Estados Unidos”, advertido este lunes el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani.

Iravani señaló que estas declaraciones “tan temerarias y hostiles” constituyen una "violación flagrante del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular su artículo 24", que explícitamente prohíbe las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Recordó que el mandatario norteamericano, desde que asumió, ha ignorado y violado todas las normas y principios internacionales. El diplomático iraní ha denunciado que este mismo constantemente amenaza a países independientes con el uso de la fuerza, un patrón que establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales.

En este contexto, ratificó que el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) y la comunidad internacional no deben guardar silencio ante tales provocaciones belicistas. “La inacción conllevaría el riesgo de consecuencias catastróficas no solo para la región, sino para la paz y seguridad internacionales”, alerta en la carta.

Al respecto, la ONU condenó el martes 1° de abril las amenazas. El portavoz Stéphane Dujarric advirtió sobre los riesgos de la retórica belicista de Trump, quien amenazó con bombardear Irán si no acepta sus condiciones en las negociaciones nucleares.

Apuntó que la política exterior de la administración Trump profundizó la inestabilidad en Medio Oriente, con amenazas militares recurrentes que la ONU califica de “irresponsables”. Remarcó que las disputas deben resolverse por vía diplomática, en línea con la Carta de la organización.