Colectivos convocan a "vigilia" por niñas y niños asesinados en Palestina.

También señalaron que la intencionalidad de estos hechos estaría respaldada por “una abrumadora cantidad de documentos publicados por organizaciones internacionales y revistas científicas cuyo prestigio e imparcialidad son incuestionables”. Entre ellas, mencionaron The Lancet Journal, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Save the Children, Doctors Against Genocide, Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Sobre la vigilia

La actividad se realizará en Plaza Cagancha desde el viernes 28 de noviembre a las 13 horas hasta la 01 del sábado 29. Durante la jornada, ciudadanos de distintos ámbitos se acercarán a leer en voz alta parte del registro de nombres recopilado por las organizaciones convocantes.

La vigilia concluirá en la madrugada del 29 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, establecido por la ONU en 1978.