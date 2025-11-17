Colectivos convocan a "vigilia" por niñas y niños asesinados en Palestina.

Los colectivos Jacarandá. Cultura de la Memoria, Coordinación por Palestina y Artistas por Palestina convocaron a una vigilia en homenaje a las víctimas infantiles de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
Según informaron los organizadores en un comunicado, la acción busca recordar a las más de 20.000 niñas y niños fallecidos en el marco del conflicto, según el Informe de Save the Children, setiembre de 2025.
En la misiva, los colectivos expresaron su alarma ante lo que definieron como un “infanticidio masivo” y denunciaron que esta violencia constituye “la expresión más descarnada de la limpieza étnica sionista”.
También señalaron que la intencionalidad de estos hechos estaría respaldada por “una abrumadora cantidad de documentos publicados por organizaciones internacionales y revistas científicas cuyo prestigio e imparcialidad son incuestionables”. Entre ellas, mencionaron The Lancet Journal, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Save the Children, Doctors Against Genocide, Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU.
Sobre la vigilia
La actividad se realizará en Plaza Cagancha desde el viernes 28 de noviembre a las 13 horas hasta la 01 del sábado 29. Durante la jornada, ciudadanos de distintos ámbitos se acercarán a leer en voz alta parte del registro de nombres recopilado por las organizaciones convocantes.
La vigilia concluirá en la madrugada del 29 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, establecido por la ONU en 1978.