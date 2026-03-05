Trump se jacta de que EEUU destruyó la marina y la fuerza aérea de Irán

En los ataques fallecieron el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Irán responde

Irán está respondiendo a los ataques con acciones de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El número de muertos en Irán a causa de los ataques de EEUU e Israel es de 1.230, según la Fundación de Veteranos y Mártires; mientras el de heridos superó los 6.180, conforme al Ministerio de Salud del país persa.

Por su parte, las represalias de Irán se han cobrado hasta la fecha la vida de al menos seis militares de EEUU y una veintena de civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico.

El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(Sputnik)