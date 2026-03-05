Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

en cinco días

Trump se jacta de que EEUU destruyó la marina y la fuerza aérea de Irán

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques armados coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones.

La Armada de Irán estaría destruida, según Trump.

La Armada de Irán estaría destruida, según Trump.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

EEUU hundió 24 buques iraníes y destruyó la totalidad de la fuerza aérea de la República Islámica de Irán, afirmó el jueves el presidente Donald Trump.

"Su Armada (iraní) ha desaparecido. 24 buques en tres días. Son muchísimos. Sus armas antiaéreas han desaparecido... no tienen fuerza aérea, no tienen defensas aéreas, todos sus aviones han desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido, sus misiles han desaparecido", afirmó Trump desde la Casa Blanca.

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques armados coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.

En los ataques fallecieron el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Irán responde

Irán está respondiendo a los ataques con acciones de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El número de muertos en Irán a causa de los ataques de EEUU e Israel es de 1.230, según la Fundación de Veteranos y Mártires; mientras el de heridos superó los 6.180, conforme al Ministerio de Salud del país persa.

Por su parte, las represalias de Irán se han cobrado hasta la fecha la vida de al menos seis militares de EEUU y una veintena de civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico.

El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(Sputnik)

Dejá tu comentario

Te puede interesar