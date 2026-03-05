Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Aguas Corrientes |

área metropolitana y costa de oro

Nueva planta en Aguas Corrientes asegurará abastecimiento de agua

Una vez terminados los trabajos de la nueva planta Montevideo, Canelones y la Costa de Oro tendrán asegurado el abastecimiento de agua.

Se firmó acuerdo para nueva planta de agua potable.

 Agustina Grenno / Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

En junio comenzarán las obras de construcción de una nueva planta potabilizadora, ubicada en la localidad canaria de Aguas Corrientes. Los trabajos, que tendrán una duración de unos 36 meses, permitirán proveer de agua potable a Montevideo, Canelones y la Costa de Oro.

La sede de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), fue el escenario de la firma entre el organismo y el consorcio Aguas de Montevideo del contrato de renegociación del Proyecto Infraestructura de Aguas Metropolitanas.

Según se adelantó, el objetivo del proyecto es construir una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos de agua por día. Su ubicación será en Aguas Corrientes, Canelones. Las obras consisten en instalar la planta y una cañería para transportar agua a Montevideo, Canelones y Costa de Oro.

Millonario proyecto

El proyecto, por una inversión de U$S 200 millones, será de menor envergadura que la anterior iniciativa, pero mantiene la finalidad de proveer 200.000 metros cúbicos de agua potable. Generará 1.000 puestos de trabajo, 500 de forma directa y otros tantos de manera indirecta. Una vez culminadas las obras, medio centenar de personas realizarán las tareas de mantenimiento y control.

Alejandro Ruibal, representante del consorcio Aguas de Montevideo, remarcó que los técnicos de OSE, las empresas nacionales de ingeniería y las consultoras del rubro están totalmente convencidos de que esta obra de infraestructura resolverá desafíos que enfrenta OSE y conllevará un cambio significativo en la calidad del agua.

Explicó que las tareas de instalación para el inicio de los trabajos se efectuarán en mayo y que se aguardan los permisos ambientales del Poder Ejecutivo. Agregó que se estima que las obras empiecen en junio y julio.

Obras proyectadas

Entre las intervenciones planificadas, se encuentran la construcción del sistema de captación de agua bruta, que incluirá la toma de agua, la estación de bombeo correspondiente. También la aducción que permitirá conducir el recurso hacia la nueva infraestructura de tratamiento en las inmediaciones de Aguas Corrientes, que incluirá tecnologías avanzadas, como sistemas de interozonización y filtración biológica.

Además, será incorporada una estación de bombeo de agua tratada, que permitirá impulsar el suministro hacia el sistema de distribución metropolitano, así como la planta de tratamiento y disposición final de lodos generados durante la potabilización.

Además, se ejecutará una nueva aductora de agua potable y las interconexiones necesarias para integrar esta infraestructura al sistema metropolitano, junto con obras complementarias destinadas a ampliar y reforzar instalaciones existentes en distintos puntos del sistema.

Séptima línea

Uno de los componentes centrales del proyecto será la séptima línea de bombeo, que permitirá aumentar la capacidad de transporte de agua potable dentro del sistema metropolitano.

Medirá más de 50 kilómetros, para un caudal máximo de diseño de 4.800 metros cúbicos por hora, a fin de reforzar directamente el abastecimiento en zonas aledañas a la ruta 8 y las localidades de Barros Blancos, Toledo, Suárez y Pando.

