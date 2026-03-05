EEUU y Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas

Según el reporte del Departamento de Estado, las recientes conversaciones entre ambos países se centraron en "ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

#COMUNICADO | La República Bolivariana de Venezuela anuncia que, luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares.

Maduro secuestrado

Ambas partes se acercaron después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera secuestrado por un comando estadounidense, que llevó al mandatario a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, para procesarlos por cargos de narcotráfico.

Más temprano este jueves, Trump afirmó que Venezuela se encuentra en una situación excelente y calificó a su presidenta interina, Delcy Rodríguez, como una persona maravillosa.

Señaló que las nuevas autoridades venezolanas han realizado un trabajo fantástico con EEUU.

Visita a Venezuela

La reanudación de los nexos diplomáticos se dio en el marco de la visita a Caracas del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, que propició la firma de acuerdos en el sector energético.

Hace apenas tres semanas visitó Caracas el secretario de Energía de EEUU, Christopher Wright, momento en el que ambas naciones acordaron avanzar en el establecimiento de proyectos en las áreas de petróleo, gas y energía eléctrica.

(Sputnik)