Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Venezuela | restablecer |

reconciliación

EEUU y Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas

Venezuela rompió sus relaciones con EEUU en 2029 cuando el gobierno de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.

El Gobierno de Delcy Rodríguez restableció relaciones con EEUU.

El Gobierno de Delcy Rodríguez restableció relaciones con EEUU.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

EEUU y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, informó el jueves el Departamento de Estado en un comunicado.

"Las autoridades interinas de EEUU y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Esta medida facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", informa la nota.

Caracas rompió relaciones con Washington en febrero de 2019, después que el presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato (2017-2021), respaldara al líder opositor Juan Guaidó como autoproclamado presidente encargado de Venezuela.

Según el reporte del Departamento de Estado, las recientes conversaciones entre ambos países se centraron en "ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teleSURtv/status/2029711552903778427&partner=&hide_thread=false

Maduro secuestrado

Ambas partes se acercaron después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera secuestrado por un comando estadounidense, que llevó al mandatario a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, para procesarlos por cargos de narcotráfico.

Más temprano este jueves, Trump afirmó que Venezuela se encuentra en una situación excelente y calificó a su presidenta interina, Delcy Rodríguez, como una persona maravillosa.

Señaló que las nuevas autoridades venezolanas han realizado un trabajo fantástico con EEUU.

Visita a Venezuela

La reanudación de los nexos diplomáticos se dio en el marco de la visita a Caracas del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, que propició la firma de acuerdos en el sector energético.

Hace apenas tres semanas visitó Caracas el secretario de Energía de EEUU, Christopher Wright, momento en el que ambas naciones acordaron avanzar en el establecimiento de proyectos en las áreas de petróleo, gas y energía eléctrica.

(Sputnik)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar