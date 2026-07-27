Qué dijo Rusia sobre el ataque de Ucrania a barco de Irán

"Por supuesto, es imposible no darse cuenta de ello, así son las cosas", declaró ante los periodistas el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, al responder sobre si en el Kremlin se percibía una tendencia de que Ucrania, con sus ataques contra buques en el mar Caspio, estuviera ampliando el ámbito geográfico de las operaciones militares.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El ataque de Ucrania a un barco de Irán
El sábado, el régimen de Kiev atacó un buque mercante de Irán en el mar Caspio, provocando la explosión de la embarcación y causando la muerte de un marinero y heridas a otro.
Desde Teherán condenaron enérgicamente los hechos, al tiempo que subrayaron que la acción constituye una violación de la Carta de la ONU y "un acto de agresión que puede exacerbar y propagar la guerra".
Además, indicaron que el ataque evidencia la persistencia de "la actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán", que, aseguraron, nunca ha intervenido en el conflicto entre Moscú y Kiev.
Previamente, el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, anunció que las fuerzas ucranianas obtuvieron durante esa jornada "excelentes resultados en ataques de largo alcance" en aguas del mar Caspio, añadiendo que, en particular, fueron atacadas "embarcaciones que transportaban cargamento militar desde Irán y un buque de guerra".