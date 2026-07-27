Qué dijo Rusia sobre el ataque de Ucrania a barco de Irán

"Por supuesto, es imposible no darse cuenta de ello, así son las cosas", declaró ante los periodistas el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, al responder sobre si en el Kremlin se percibía una tendencia de que Ucrania, con sus ataques contra buques en el mar Caspio, estuviera ampliando el ámbito geográfico de las operaciones militares.