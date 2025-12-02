Trump y sus alardes: ahora dice que iniciará acciones militares en tierra

"Escuché que Colombia está produciendo cocaína. Ellos tienen plantas para producir cocaína y luego nos la venden (…) pero cualquier que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país, puede ser atacado", dijo el mandatario.

Menos ingreso de drogas

Respecto a los ataques a presuntas embarcaciones narco en el mar Caribe, Trump aseguró que redujeron un 91% el ingreso de drogas a su país vía marítima.

El ejército de EEUU ha atacado más de 20 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas hacia su territorio; en los ataques, ejecutados sin autorización del Congreso y según organizaciones de derechos humanos, violando el derecho internacional, han sido asesinadas al menos 83 personas.

Los ataques se están realizando en el marco del aumento de las tensiones entre Washington y Caracas, luego de que el Gobierno estadounidense designara al cartel de Los Soles como una organización terrorista y señalara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como uno de sus líderes.

La Casa Blanca no ha presentado ninguna prueba que vincule al mandatario venezolano con el cartel de Los Soles.

Especialistas discrepan

Además, todos los especialistas en materia de tráfico de drogas coinciden en que es ínfima la cantidad de drogas que llega a EEUU proveniente de Venezuela.

En paralelo, Trump ha amenazado en reiteradas oportunidades con que podría atacar Venezuela por tierra, siempre con el argumento del combate al narcotráfico y ha desplegado miles de tropas e incluso su portaaviones más grande.

Se trata del mayor despliegue militar de EEUU en la región en décadas.

Asimismo, EEUU decretó el cierre del espacio aéreo venezolano, una señal que fue interpretada como el preludio a un ataque al país sudamericano.

La semana pasada, Trump confirmó las versiones sobre una conversación telefónica con Maduro, aunque no dio detalles del diálogo que mantuvieron ambos mandatarios.

(Sputnik)