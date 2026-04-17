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Cultura y espectáculos LA LOM | Montevideo Music Box | identidad

26 de abril en Montevideo Music Box

LA LOM llega a Uruguay con una propuesta que mezcla cumbia, bolero, soul y chicha peruana

La visita a Uruguay de LA LOM representa una oportunidad única para descubrir en vivo a una de las propuestas más originales de la nueva escena internacional.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El reconocido trío instrumental LA LOM (The Los Angeles League of Musicians) llegará por primera vez a Uruguay para ofrecer un show el próximo 26 de abril en Montevideo Music Box, en lo que marcará su esperado estreno en escenarios locales.

Formada en Los Ángeles en 2021, la banda se ha destacado rápidamente por construir una identidad sonora propia que refleja la diversidad cultural de la ciudad estadounidense. Su música combina la energía de la cumbia sonidera, el romanticismo de los boleros clásicos y la sensibilidad de las baladas soul de los años 50 y 60, sumando además influencias de la chicha peruana y el country característico de Bakersfield.

El grupo está integrado por Zac Sokolow en guitarra, Jake Faulkner en bajo y Nicholas Baker en batería y percusión. Los tres músicos nacidos en Los Ángeles logran una fusión que conecta distintas tradiciones musicales con una impronta moderna y elegante.

Del soul clásico a una identidad propia

En sus comienzos, LA LOM reinterpretó en formato instrumental clásicos del soul que sonaban en la emisora K-EARTH 101, tomando inspiración de artistas como Smokey Robinson, Aaron Neville y Brenda and the Tabulations. Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliando horizontes hasta incorporar ritmos latinos y sonidos fronterizos que hoy definen su estilo.

Tras consolidarse con presentaciones multitudinarias y captar la atención de nuevos públicos, la banda se prepara para lanzar su álbum debut con composiciones originales el próximo 9 de agosto bajo el sello Verve Records. El trabajo fue producido por Elliot Bergman, reconocido por colaborar con nombres como Cage the Elephant, Major Lazer y Wild Belle.

La visita a Montevideo representa una oportunidad única para descubrir en vivo a una de las propuestas más originales de la nueva escena internacional, capaz de convertir la mezcla cultural de Los Ángeles en una experiencia musical vibrante.

LA LOM en Uruguay

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