LA LOM llega a Uruguay con una propuesta que mezcla cumbia, bolero, soul y chicha peruana

Del soul clásico a una identidad propia

En sus comienzos, LA LOM reinterpretó en formato instrumental clásicos del soul que sonaban en la emisora K-EARTH 101, tomando inspiración de artistas como Smokey Robinson, Aaron Neville y Brenda and the Tabulations. Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliando horizontes hasta incorporar ritmos latinos y sonidos fronterizos que hoy definen su estilo.

Tras consolidarse con presentaciones multitudinarias y captar la atención de nuevos públicos, la banda se prepara para lanzar su álbum debut con composiciones originales el próximo 9 de agosto bajo el sello Verve Records. El trabajo fue producido por Elliot Bergman, reconocido por colaborar con nombres como Cage the Elephant, Major Lazer y Wild Belle.

La visita a Montevideo representa una oportunidad única para descubrir en vivo a una de las propuestas más originales de la nueva escena internacional, capaz de convertir la mezcla cultural de Los Ángeles en una experiencia musical vibrante.