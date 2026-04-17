El reconocido trío instrumental LA LOM (The Los Angeles League of Musicians) llegará por primera vez a Uruguay para ofrecer un show el próximo 26 de abril en Montevideo Music Box, en lo que marcará su esperado estreno en escenarios locales.
26 de abril en Montevideo Music Box
LA LOM llega a Uruguay con una propuesta que mezcla cumbia, bolero, soul y chicha peruana
La visita a Uruguay de LA LOM representa una oportunidad única para descubrir en vivo a una de las propuestas más originales de la nueva escena internacional.