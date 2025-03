Ucrania, la "guerra de valores"

Sea como fuere, uno de los requisitos que planteó en primer término Trump, junto a una batería de agravios y descalificaciones hacia el líder ucraniano, al que llegó a tildar de “dictador” por no haber convocado elecciones en su país, fue que el Gobierno de Zelenski entregara a EEUU la explotación de sus preciadas tierras raras y otros recursos minerales para pagar la supuesta deuda. Pero EEUU y Ucrania habrían acordado finalmente crear un fondo de inversión para la reconstrucción en el que Ucrania aportará el 50 % de todos los ingresos que obtenga de la monetización de todos los activos propiedad del Gobierno ucraniano, sean yacimientos minerales, petróleo, gas natural o infraestructuras. Los proyectos para la reconstrucción de Ucrania supondrán la llegada de capitales foráneos en un negocio con el que, no es difícil de prever, las empresas estadounidenses harían su agosto. Ahora no se sabe qué va a pasar.