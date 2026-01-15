Diego Laxalt jugará en Peñarol y Benfica quiere negociar por Nahuel Herrera

Benfica interesado en Herrera

Peñarol necesita dinero para lograr ello tiene jugadores transferibles y uno de ellos es Nahuel Herrera. El zaguero de 21 años se transformó en pieza clave del equipo de Diego Aguirre y en caso de ser vendido al exterior podría quedarse hasta junio al mirasol.

Si bien el zaguero tiene a Edgardo Lasalvia como representante, en el encuentro que mantuvieron los consejeros de Peñarol con el empresario Jorge Chijane, se puso arriba de la mesa un fuerte interés del Benfica de Portugal por el futbolista carbonero.

El conjunto lusitano estaría enviando en los próximos díasuna oferta por el 80% de la ficha de Herrera en un monto que podría ascender a los 8 millones de dólares.

Peñarol no pagó segunda cuota de Leo

El pase de Leonardo Fernández, que sacudió el mercado de pases del fútbol uruguayo en enero de 2025, empieza a darle algún problema a Peñarol. El aurinegro no pudo cumplir con Toluca con el pago de la segunda cuota del pase y ahora espera ingresos frescos para poder afrontar sus obligaciones.

Fernández jugó el 2024 en Peñarol cedido a préstamo por Toluca y fue el mejor jugador del Campeonato Uruguayo, el goleador e integró el equipo ideal de la Copa Libertadores donde el aurinegro fue semifinalista.

Por esa razón, Peñarol decidió comprar el 80% de su ficha en una operación récord para el fútbol uruguayo. En principio se informó que la cifra era de 7 millones de dólares, pero días después se supo que por concepto de vidriera, Peñarol amortizaba ese precio y debía pagar 6.300.000 dólares.

La primera cuota se tenía que pagar el 15 de febrero de 2025, poco después de sellar el acuerdo. Pero Peñarol la pagó el 5 de febrero, 10 días antes.

Peñarol asumió con el jugador un salario de US$ 200 mil mensuales más US$ 450 mil que quedaron pendientes del segundo semestre de 2024 cuando el aurinegro tuvo que empezar a asumir el pago del 100% del salario.

Con el monto global de US$ 6.300.000 cada una de las cinco cuotas asciende a un monto de US$ 1.260.000.

Peñarol espera recibir fondos por la venta de Santiago Homenchenko, tal como anunció el presidente Ruglio el jueves de la semana pasada en conferencia de prensa.

En enero de 2024, como parte de los múltiples acuerdos que Ruglio trabó con Grupo Pachuca, Homenchenko pasó a préstamo. El grupo lo colocó en Real Oviedo, en agosto de 2024 en Mirandés, en enero de 2025 volvió a Pachuca y en agosto salió cedido a Querétaro donde mostró su mejor versión.

En México se informa de que -dos años después del negocio inicial- los Gallos Blancos de Querétaro van a desembolsar una opción de compra de US$ 1,5 millones.

Si la misma se ejecuta, Peñarol tendrá los fondos que necesita para pagarle a Toluca. Pero nuevamente empezará a correr el reloj: en julio tiene que pagar la tercera cuota. La cuarta vence en diciembre y la última en julio de 2027.