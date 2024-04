Un Pinocho que se ufana de un "triunfo histórico" en plena crisis

En esta cadena en pleno prime time, Milei jugó con artillería pesada y se "esmeró" en afirmar que el rumbo económico del país "va sobre ruedas".

Planteó un resultado contable cuestionable, con un supuesto superavit financiero durante el primer trimestre de gobierno, un fantasioso triunfo sobre la inflación. Lo que no dijo es que semejante "logro" fue a costa de la miseria de amplios sectores de la sociedad, que ya han perdido dramáticamente su poder de compra, no tienen acceso a los servicios de salud y, para colmo de males, tiene que pagar fortunas por el transporte público.

E insistió -como ha hecho la derecha en Uruguay- en tirar palos contra la "herencia" recibida.

Las universidades en la calle

"Por más que este el presidente Milei haya intentado, a toda costa y por cadena nacional, demostrar que el rumbo económico del gobierno "va sobre ruedas", este martes deberá enfrentar un duro golpe", se anota en un artículo publicado en Página 12.

Y sigue: este duro golpe será asestado por "miles de alumnos, docentes, sindicatos y ciudadanos de a pie que saldrán a las calles a defender la educación pública ante el embate y el recorte que está aplicando, también en ese sector, el oficialismo". Será una de las mayores movilizaciones contra esta política del oficialismo.

Los laderos del presidente, sin embargo, no se han quedado callados: "El tema universidades está cerrado. Ya se pagó. Es una marcha política porque alguien que es políticamente virgen no va a ir", han dicho. Y, como el líder libertario, estos voceros repetían: "Las universidades son un curro", y que el objetivo final de La Libertad Avanza es "ir a un sistema en el que la universidad sea arancelada, al igual que la salud". "No ahora, pero sí es la meta final. Nosotros creemos eso".

La provocación de Bullrich

Pese a que sus atribuciones se limitan al resguardo de los edificios federales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que activará el protocolo de seguridad en la movilización convocada para esta tarde por la comunidad educativa y consideró que se trata de una “marcha rara” que busca “poner en jaque al Gobierno”.

En la previa de la multitudinaria convocatoria, la ministra consideró que la de hoy es “una marcha compleja, donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierno”. Por ello confirmó que las fuerzas federales trabajan en coordinación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para monitorear protesta. “Vamos a respetar el protocolo que hemos planteado", dijo en declaraciones televisivas.

Por último llamó "a la reflexión" porque según dijo "el país entero está en un momento en el que debe ajustarse" y "esto lo saben los estudiantes y profesores".

¿Qué pidieron los rectores y los estudiantes?

"En esta universidad se recibió Sturzenegger y se recibió Kicillof. Se recibió Zaiat y también Caputo. ¿De qué adoctrinamiento nos hablan?".

Este fue uno de los planteos en la conferencia de prensa de rectores universitarios, gremialistas docentes y representantes de los y las estudiantes que prologó la marcha universitaria, donde avanzarán por la calle y hacia Plaza de Mayo (en este orden) las universidades, la CGT y sindicatos, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y, por último, los partidos políticos.

Habrá marchas y actos en todas las provincias y también se sumarán las universidades privadas. Los organizadores plantearon que el Estado debe garantizar que las movilizaciones sean en paz y no reprimir. También enumeraron los múltiples problemas presupuestarios y salariales que el Gobierno de Javier Milei no atiende y respondieron a los ataques del círculo del presidente.

El posteo de Cristina Kirchner

A horas de la marcha federal universitaria de este martes, Cristina Kirchner reapareció en sus redes sociales para expresar su apoyo a la protesta convocada por la comunidad universitaria en defensa de la educación pública.

“Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?”, comienza el texto la expresidenta junto con las imágenes de las fichas estudiantiles de ella y Néstor Kirchner.

Y agregó: “Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades”.

