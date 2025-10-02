Venezuela denunció que cinco aviones de combate de EEUU sobrevolaron su espacio aéreo

Padrino cuestionó "provocación" de EEUU

Se trataría de cazas F-35 asentados en Puerto Rico, como parte del despliegue militar que Washington mantiene en la región con el argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. "Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela", apuntó.

En la misma línea, calificó la "presencia de esos vectores" cerca de Venezuela como "una grosería", "una provocación" y "una amenaza contra la seguridad de la nación".

"Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de EEUU sobre el pueblo de Venezuela, que lo que quiere es paz, trabajo y felicidad. Denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", completó.

Advirtió a la Casa Blanca que "errores de cálculo" podrían generar conflicto global

En otro punto de su intervención, el titular de Defensa venezolano instó a la Casa Blanca a "medir bien sus acciones" y a pensar "bien sus decisiones", pues sus "errores de cálculo" podrían derivar en un conflicto de alcance global.

Para fundamentar su apreciación, aludió a ejemplos históricos en los que potencias como España, EEUU o la Alemania nazi, creyeron que sus poderosos ejércitos eran garantía de victoria, pero luego fueron derrotados por el ejército independentista de Simón Bolívar, el ejército de campesinos de Augusto César Sandino en Nicaragua, el Ejército Rojo de la Unión Soviética y el Ejército de Liberación Nacional de Vietnam.

A su vez, rememoró que en el caso venezolano, el Gobierno estadounidense ha fallado reiteradas veces en sus tentativas de cambio de régimen, al no contemplar en sus planes la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la resistencia popular contra avanzadas sediciosas.

"Yo digo en este momento, cuando está naciendo un mundo nuevo, un mundo multipolar de varios pesos, de equilibrios, en palabras de Bolívar, yo digo que no cometan un error de cálculo cuando decidan agredir militarmente al pueblo de Venezuela. No cometan ese error. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional", apuntó Padrino.