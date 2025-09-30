Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política EEUU | embajador | cartas

Palacio Estévez

Orsi le dio la bienvenida al nuevo embajador de EEUU

El presidente Yamandú Orsi recibió este martes a cuatro nuevos embajadores que llegaron en misión a Uruguay, entre ellos el de EEUU, Luigi Rinaldi.

Yamandú Orsi y Luigi Rinaldi, nuevo embajador de EEUU.

Yamandú Orsi y Luigi Rinaldi, nuevo embajador de EEUU.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Este martes 30 de setiembre en el Palacio Estévez, cuatro diplomáticos extranjeros que se radicarán en Uruguay entregaron sus cartas credenciales al presidente de la República, Yamandú Orsi. Se trata de los representantes de Ucrania, Mongolia, Botsuana y Estados Unidos (EEUU).

Acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, Orsi le dio la bienvenida y conversó con los flamantes embajadores en nuestro país:

Benetia Tumelo Chingapane (Botsuana), Zoljargal Seseer (Mongolia), Yurii Klymenko (Ucrania) y Luigi Rinaldi (EEUU).

fgr_18
fgr_10
fgr_06 (3)
fgr_22
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/usembassyMVD/status/1972763309356249100&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar