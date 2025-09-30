Orsi le dio la bienvenida al nuevo embajador de EEUU

Este martes 30 de setiembre en el Palacio Estévez, cuatro diplomáticos extranjeros que se radicarán en Uruguay entregaron sus cartas credenciales al presidente de la República, Yamandú Orsi. Se trata de los representantes de Ucrania, Mongolia, Botsuana y Estados Unidos (EEUU).
Acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, Orsi le dio la bienvenida y conversó con los flamantes embajadores en nuestro país:
Benetia Tumelo Chingapane (Botsuana), Zoljargal Seseer (Mongolia), Yurii Klymenko (Ucrania) y Luigi Rinaldi (EEUU).