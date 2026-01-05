Venezuela: reportan disparos en Miraflores; habrían repelido ataque con drones

Un activo tiroteo contra drones cerca del palacio presidencial de Miraflores obligó la evacuación de algunos edificios gubernamentales en la capital de Venezuela, informó la emisora colombiana Caracol.
Actualmente se realiza la evacuación de ministerios y otros edificios gubernamentales ubicados en el centro de Caracas, donde se registraron los disparos; negocios y barrios cercanos se encuentran cerrados, algunos con compradores y residentes en el interior hasta que la situación mejore, informó la emisora.
Minutos antes, residentes de la capital venezolana reportaron disparos de armas automáticas cerca del Palacio de Miraflores.
Algunas versiones indican que un dron comercial habría sobrevolado el Palacio de Miraflores, lo que activó el protocolo de defensa.
Según un corresponsal de la AFP, que cita a fuentes cercanas a las autoridades del país, la situación sigue bajo control. Hubo fuego antiaéreo en el palacio.
Varios edificios gubernamentales en torno al Palacio de Miraflores han sido evacuados.
Según indica la agencia RT, videos geolocalizados por la CNN muestran lo que parecen ser luces de drones y fuego antiaéreo en el cielo nocturno.
Por el momento, no hay información oficial. (Sputnik)