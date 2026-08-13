Para Cuba, expulsión de sus diplomáticos de Dominicana demuestra sometimiento a EEUU

Cuba no encuentra explicación

"No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", agregó el ministerio.

La cancillería cubana destaca que no es la primera vez que el Gobierno dominicano se alinea a la "política hostil" y la "escalada agresiva" de EEUU.

En ese sentido, recordó la exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU.

Pese a que la decisión desde Santo Domingo lesiona los vínculos entre los dos Gobiernos, no podrá lacerar los "profundos e históricos nexos" entre ambos pueblos, afirma la declaración.

Dominicana expulsa

El jueves, República Dominicana pidió el retiro de varios miembros de la embajada de Cuba y les dio un plazo de una semana para abandonar el país junto a sus familias.

La cancillería dominicana no explicó los motivos de la decisión, pero afirmó que está sustentada en la Convención de Viena.

Tampoco especificó quiénes son los funcionarios cubanos expulsados.

(Sputnik)