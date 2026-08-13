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Mundo

hay presiones

Para Cuba, expulsión de sus diplomáticos de Dominicana demuestra sometimiento a EEUU

República Dominicana anunció que expulsó a 10 diplomáticos de Cuba y a sus familiares, en una acción rechazada por La Habana.

Embajada de Cuba en Santo Domingo.

Embajada de Cuba en Santo Domingo.

 Imagen tomada de X
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El Gobierno de Cuba rechazó la decisión de República Dominica de expulsar a 10 diplomáticos de la isla y sus familiares de ese país y la calificó como una acción de "sometimiento" a las presiones de Washington.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a diez funcionarios diplomáticos de la Embajada de Cuba en ese país y a sus familiares. No existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas", dijo la cancillería en un comunicado.

Además, la declaración señala que los diplomáticos cubanos han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con respeto a las leyes de esa nación.

Cuba no encuentra explicación

"No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", agregó el ministerio.

La cancillería cubana destaca que no es la primera vez que el Gobierno dominicano se alinea a la "política hostil" y la "escalada agresiva" de EEUU.

En ese sentido, recordó la exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU.

Pese a que la decisión desde Santo Domingo lesiona los vínculos entre los dos Gobiernos, no podrá lacerar los "profundos e históricos nexos" entre ambos pueblos, afirma la declaración.

Dominicana expulsa

El jueves, República Dominicana pidió el retiro de varios miembros de la embajada de Cuba y les dio un plazo de una semana para abandonar el país junto a sus familias.

La cancillería dominicana no explicó los motivos de la decisión, pero afirmó que está sustentada en la Convención de Viena.

Tampoco especificó quiénes son los funcionarios cubanos expulsados.

(Sputnik)

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