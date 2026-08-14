El eco de Líber Arce: "Este 14 de agosto nos refuerza el alma combativa"

En el mismo texto, el gremio universitario vincula el crimen de Arce con el de otros jóvenes caídos durante la época: "Líber Arce fue asesinado por las fuerzas represivas y autoritarias. Fue asesinado por el terrorismo de Estado, junto a tantos y tantas más: Susana, Heber, Nibia, Hugo... Como cada año, nos movilizamos en el Día de las y los Mártires Estudiantiles. Porque están en cada una de nosotras, porque el presupuesto sigue siendo insuficiente y porque queremos educación pública para todas y todos".

Semanas previas a la marcha, la organización también difundió en sus redes sociales un audiovisual donde distintos militantes fundamentan la vigencia de la movilización. En la pieza, los convocantes señalan que las motivaciones del presente recogen el legado de la generación de 1968: "¿Por qué marchamos este 14 de agosto? Hoy como ayer las reivindicaciones siguen siendo las mismas por las que se movilizaba aquella generación que creía que otro mundo era posible. Marchamos contra un nuevo ajuste que ataca la educación pública. Un ajuste que atraviesa gobiernos y que enfrentamos con una postura clara: el que niega el presupuesto, niega la educación. Marchamos para continuar con nuestro histórico papel antiimperialista. En un mundo de constantes agresiones y vulneraciones contra la dignidad de los pueblos nuestra vocación es estar siempre del lado de los que resisten. Marchamos por una educación que no solo nos forme para trabajar sino para ser críticos y para ser parte de una nueva generación de estudiantes que finalmente transforme la realidad. Este 14 de agosto súmate y marcha con nosotras".

La jornada de este viernes incluyó además una actividad inédita impulsada por el gremio de estudiantes de Ingeniería. Durante la mañana se realizó un recorrido por los cementerios donde descansan los restos de los mártires (Cementerio del Buceo, Cementerio del Norte y Cementerio del Cerro). Según detalló Gonzalo Samudio, responsable de Organización de la FEUU, al portal institucional del PIT-CNT, la iniciativa buscó tributar un homenaje directo: “Es una actividad que no se ha realizado antes y tiene como propósito darles un cuidado a las tumbas y realizar algunas oratorias con el consentimiento de las familias".

Al cierre de la marcha en la Plaza 1º de Mayo se desarrollará un acto central que incluirá la lectura de la proclama y la participación de propuestas artísticas. La grilla confirmada para el escenario final cuenta con las actuaciones de Trotsky Vengarán, la murga Cayó la Cabra, Papina de Palma y el grupo Cass y Guille.

Retomar las fuerzas

Este 14 de agosto encuentra a la FEUU bajo la conducción de una nueva Mesa Ejecutiva que asumió el pasado 20 de julio, integrada por Agustina Pagalday, Teodoro Mori, Candela Pulido, Manuel Corsinte, Emiliana Moraes, Gonzalo Samudio y Mauro Mattos. En diálogo con Caras y Caretas, los dirigentes estudiantiles abordaron el escenario que atraviesa el movimiento tras el impacto de la pandemia y las metas fijadas para este período.

Consultada sobre el significado de este 14 de agosto, Agustina Pagalday, secretaria de comunicación de la FEUU, explicó que el proceso implica el reenfoque de las energías tras el distanciamiento que fomentó la pandemia. "Esta fecha, en este periodo, también significa el resurgir del movimiento estudiantil que está buscando retomar la fuerza después de un periodo pandémico. Estamos volviendo a generaciones que están iniciando la universidad desde la completa presencialidad y eso nos vuelve a poner cara a cara”, expresó.

Con respecto a la consigna de este año, “Por una educación para el pueblo, lucha, organización”, sostuvo que desde la FEUU buscaron “conciliar entre la cantidad de estudiantes que conformamos el movimiento estudiantil organizado, palabras o conceptos que volvieran a lo primario, a lo que realmente nos reúne”. “Buscamos organizar la lucha en un contexto donde suceden muchas cosas, como el avance de la ultraderecha en la región o, en nuestro país, una Rendición de Cuentas que nuevamente no le otorga a la universidad el presupuesto que consideramos digno”. Ante este escenario, la militante aseguró que este 14 de agosto representa una nueva oportunidad de encuentro para el movimiento estudiantil: “Nos refuerza el alma combativa que ya de por sí estamos tenemos día a día, embanderado en las distintas luchas del país", agregó.

Por su parte, Teodoro Mori, secretario de cogobierno de la FEUU, puntualizó que la conmemoración abarca un espectro más amplio que el universitario, integrando a la Coordinadora de Gremios de Secundaria, la Coordinadora de Gremios de UTU y los centros de estudiantes de Formación en Educación, Magisterio, CEIPA, etcétera. Respecto a la reestructuración del movimiento estudiantil, coincidió con su compañera en que "la pandemia fue un punto de quiebre que llevó a debilitar el movimiento estudiantil”, pero aseguró que “año a año venimos repuntando bastante bien”. “Hace dos años empezaron a resurgir los gremios y los centros de estudiantes del interior y también se hacen actividades en el marco del 14 de agosto en algunos departamentos donde incluso se va a marchar análogamente a como se marcha en Montevideo en recuerdo de los mártires".

Sobre las dinámicas para acercar la historia de los mártires al conjunto del estudiantado, Pagalday remarcó la importancia de trascender la militancia tradicional: "En un momento en el que la diversidad estudiantil es tan grande, especialmente desde la descentralización y la venida de un montón de personas migrantes, buscamos cierta diversidad a la hora de la propuesta de cara a los mártires estudiantiles". Entonces, este año se reivindica a través del encuentro humano, a través de eventos culturales, cineforos y conversatorios en los distintos centros educativos de todo el movimiento estudiantil.

La estudiante se refirió a la recorrida por los distintos féretros de los mártires estudiantiles, que se organizó en conjunto con el Centro de Estudiantes de Ingeniería, y aseguró que es "recorrido sensible" que emociona mucho al gremio estudiantil. También destacó que el Centro de Estudiantes de Ingeniería “ está proponiendo una vasta propuesta de actividades, de todo tipo de espectro y profundidad, para que realmente cualquier estudiante que quiera involucrarse, saber qué implica la memoria de los mártires estudiantiles y qué implica en la lucha actual, llegue a un espacio en donde se sientan cómodos para empezar a hacer su tránsito militante".

Objetivos de la nueva Mesa Ejecutiva

En cuanto a los nuevos énfasis que proyecta la nueva Mesa Ejecutiva de la FEUU, Mori destacó el crecimiento sostenido en la concurrencia a las urnas respecto a las instancias inmediatas a la emergencia sanitaria, a la vez que subrayó la necesidad de potenciar la vida cotidiana de los centros: "Creemos que no le estamos llegando a todo el mundo, pero estamos haciendo los esfuerzos para hacerlo y para que quieran participar. Eso es en lo que más nos estamos enfocando. Para eso, estamos trabajando en diversas estrategias, no solo en redes sociales, sino también mediante el boca a boca, asambleas, volanteadas y ese tipo de cosas”. Y añadió: “Es necesario fortalecer los centros y asociaciones de estudiantes para que, verdaderamente, desde ahí, se construya la federación y volver a la lógica de construcción de las posturas desde los centros estudiantes. Los centros de estudiantes son el lugar legítimo de construcción de política universitaria".

Pagalday agregó que la gestión actual priorizará el perfil federal e integrador: "Hay una clara intención en la descentralización, en encontrarnos con nuestros estudiantes por fuera del centro de Montevideo para enriquecer la diversidad de la federación, que ya es significativa. Queremos seguir buscando esa potencia en el resto del país y con nuestros países vecinos. Entendemos que estos necesitan una mano, como nosotros también necesitamos de ellos".

Respecto a la discusión por los recursos para la Universidad de la República, Mori manifestó la disconformidad de la FEUU y recordó las proyecciones elaboradas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad (Pledur) respecto a las partidas asignadas: "La Universidad, como ya es de público conocimiento, cada vez que cambia el periodo para la presentación del presupuesto quinquenal, elabora, colectivamente con todo los órdenes y gremios que integramos la Universidad, el Pledur (Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad), a partir del cual se fijan todas las líneas programáticas que entendemos que son de atender a corto, mediano y largo plazo. En el último Pledur se pidió mucho menos de lo que necesitaríamos para verdaderamente hacer una gran formación. Se pidó un aumento de 3.900 millones de pesos aproximadamente, y aún así tan sólo se nos dio el 2,8.% [unos 100 millones de pesos]. Nosotros como federación hacemos énfasis en la importancia de las becas y todo lo referido al bienestar estudiantil, pero también acompañamos el Pledur porque se construyó colectivamente y se votó unánimemente en el Consejo Directivo Central para fortalecer la descentralización, los Centros Universitarios Regionales de las distintas sedes, etcétera”.

Pagalday también se refirió a otros ejes de trabajo proyectados por la nueva Mesa Ejecutiva, como el acceso a la educación en el sistema penitenciario: "Nosotros participamos en las comisiones centrales de cara a un acompañamiento real al convenio con el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]. Desde la federación tenemos la postura de una educación digna para las personas en situación de cárcel y es uno de los puntos que estamos militando y en los que seguiremos trabajando".

Sobre el relacionamiento institucional con el rectorado encabezado por Héctor Cancela, y teniendo en cuenta el corto tiempo que pasó desde que asumió la nueva mesa ejecutiva, los estudiantes aseguraron el buen rumbo del vínculo. “No hemos tenido mucho tiempo, porque apenas asumimos; además de poner a funcionar la federación, hubo que organizar las actividades del 14 de agosto. De todos modos, ya nos hemos reunido con el rector y su equipo y con los prorrectorados. Como había sido promesa a la hora de su elección, el diálogo viene siendo bastante fluido y dinámico. Se nos consulta bastante seguido y se nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones", dijo Mori.

"La conexión con el rectorado va mucho más allá de la Mesa Ejecutiva; es también con el Consejo Directivo Central, que realmente termina remitiendo a la opinión de los representantes de la Federación. Realmente, la participación sucede de manera proactiva. Muchas veces nos vemos reflejados en las decisiones que se terminan tomando por Rectorado, entonces consideramos que en ciertas cosas estamos alineados, y cuando no estamos alineados se nos toma en cuenta", complementó Pagalday.

Relación con el movimiento sindical

Días atrás, integrantes de la FEUU fueron recibidos por una delegación del PIT-CNT. Consultados sobre el vínculo con el movimiento sindical y los temas de trabajo común, Mori recordó el rol fundacional de la FEUU en la unificación sindical y repasó las tareas conjuntas actuales: "La FEUU tuvo mucha incidencia a la hora de la unificación del movimiento sindical. Entonces, desde la creación misma del PIT-CNT, en los estatutos, nosotros tenemos voz en la Mesa Representativa y ellos tienen voz en nuestro Consejo Federal. Es cierto que en el último tiempo ese vínculo estaba un poco desgastado, pero lo venimos retomando con firmeza y proyectamos sostenerlo”.

A modo de ejemplo, Mori recordó que la Udelar y el PIT-CNT firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para articular el conocimiento académico con el mundo laboral , instancia en la que la FEUU participó activamente. “Tenemos compañeros a través de nuestra comisión de Extensión e Integralidad, y también a nivel del Consejo Federal, trabajando en ese convenio, y también para acercar estudiantes a las brigadas solidarias. Este semestre ya arranca el primer espacio de prácticas integrales y ya hay unas 130 inscripciones de estudiantes".

Al cierre de la entrevista, enfatizaron en la participación como el objetivo central de la nueva conducción de la FEUU: "Es una de las cosas que siempre nos tiene muy activos, desde los centros estudiantes y también desde la Federación. Buscamos que las personas que vayan a la facultad no lo consideren simplemente un espacio de tránsito. Buscamos diseñar dispositivos o formas de acercamiento al estudiantado, ya que en muchas facultades abunda la virtualidad y eso dificulta lograr ese sentido de pertenencia con los centros de estudiantes. A su vez, la democratización de la información, de lo que pasa en el cogobierno, implica otra fuerza militante que también estamos diseñando para encontrar la forma de llegarle a estudiante que va y viene de su casa a la facultad, pero no la habita", dijo Pagalday.

"Otro gran objetivo es que el estudiantado, el cuerpo universitario en general, así como los docentes y egresados tomen conciencia de que en Uruguay se accede a una universidad de gran calidad, que es única en el mundo por su forma de organización. Nosotros tenemos el derecho de acceder, pero también la responsabilidad de construirla. Entendemos que la participación en un centro o asociación de estudiantes es sumamente formadora. La formación universitaria no implica solo lo académico, sino también la parte social y humana. Luchamos para que la Universidad no sólo forme profesionales, académicos o técnicos, sino ciudadanos y personas capaces de construir una sociedad libre, justa y libre de violencias. Estamos en un momento en el que la globalización diluye las identidades culturales de nuestros pueblos. Entonces, retomar la identidad cultural, profundizarla a través de compartir y dialogar con nuestros compañeros y compañeras es increíble y creemos que debería ser la forma de concesión".

Próximo hito: convención de la FEUU

La FEUU se prepara para su próximo hito orgánico de significancia: la apertura de su Convención el próximo 28 de agosto en el Paraninfo de la Universidad.

Según explicaron los dirigentes, la estructura de la Federación se compone de tres órganos clave, uno de ellos es la Convención. Se trata del máximo órgano resolutivo y deliberativo, que sesiona ordinariamente cada dos años con representación proporcional de todos los centros que hayan tenido elecciones. “Ese sería, después del 14 de agosto, nuestro próximo momento de gran significancia”, señaló Pagalday.

Por otro lado está el Consejo Federal, que es un espacio de discusión y resolución cotidiana entre convenciones. Este órgano sesiona cada 15 días, con dos delegados por centro.

La Mesa Ejecutiva es el órgano elegido por listas, cada dos años, que tiene el cometido de viabilizar las resoluciones de la Convención y del Consejo Federal.