Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

natalicio revolucionario

Cuba y el mundo celebran el centenario del nacimiento de Fidel Castro

Fidel Castro nació en 1926 en Birán, Cuba y falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.

Hace 100 años nacía en Cuba el líder de la Revolución.

Hace 100 años nacía en Cuba el líder de la Revolución.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con diversos actos en Cuba y en diversas partes del mundo, se celebra este jueves 13 de agosto el centenario del nacimiento del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quién nació en 1926 en Birán, Cuba y falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.

"Miles de millones de personas de las más diversas edades y credos en casi todo el mundo están ensanchando su legado (...) Hoy celebramos una vida dedicada a luchar por todas las causas justas con pasión y compromiso", afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en el acto central por el centenario del natalicio, celebrado en el Teatro Karl Marx, de La Habana.

En medio de la "crudeza del brutal e inmoral cerco imperial" que busca el "exterminio" del pueblo cubano, esta celebración se recordará como "otro desafío vencido a golpe de voluntad", dijo refiriéndose a las presiones y recientes sanciones de Washington contra la isla caribeña.

Según destacó el mandatario cubano, "celebrar la eternidad del Comandante en Jefe" también significa volver a derrotar a quienes intentaron asesinarlo en más de 600 ocasiones y "solo consiguieron engrandecer su figura".

Además, subrayó que "Fidel no es solo de Cuba. Fidel es de todos los revolucionarios del mundo que admiran su obra y comparten sus ideas. Fidel es de toda la humanidad".

Más de 1.500 delegados de unos 63 países que participaron en el I Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro, también asistieron al acto conmemorativo en el Karl Marx de la capital cubana.

Cuba celebra

"Cuba y el mundo conmemoran hoy el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Lo celebramos en medio de la agresividad extrema neofascista del imperialismo estadounidense, que pretende asfixiar nuestra economía y rendir al pueblo cubano y su revolución. Por eso, en estos momentos, se hace imprescindible estudiar su amplia obra humanista, revolucionaria, internacionalista, antimperialista y solidaria", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en la red social X.

También destacó el compromiso que existe en Cuba de "no dejar morir su pensamiento" y seguir defendiendo la Patria y el proyecto socialista.

Nacido hace 100 años

Fidel Castro nació en 1926 en Birán, Cuba y falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.

Junto a sus compatriotas y camaradas guerrilleros derrotóel 1 de enero de 1959 la dictadura de Fulgencio Batista, para entonces un aliado clave de EE.UU., gobernó Cuba como primer ministro y presidente desde 1959 hasta 2008. En 2006 anunció su retirada del poder. En 2008 la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba eligió a su hermano menor Raúl como presidente del país.

(Redacción en base a Sputnik y RT)

Te puede interesar