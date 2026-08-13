Cuba y el mundo celebran el centenario del nacimiento de Fidel Castro

Según destacó el mandatario cubano, "celebrar la eternidad del Comandante en Jefe" también significa volver a derrotar a quienes intentaron asesinarlo en más de 600 ocasiones y "solo consiguieron engrandecer su figura".

Además, subrayó que "Fidel no es solo de Cuba. Fidel es de todos los revolucionarios del mundo que admiran su obra y comparten sus ideas. Fidel es de toda la humanidad".

Más de 1.500 delegados de unos 63 países que participaron en el I Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro, también asistieron al acto conmemorativo en el Karl Marx de la capital cubana.

Cuba celebra

"Cuba y el mundo conmemoran hoy el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Lo celebramos en medio de la agresividad extrema neofascista del imperialismo estadounidense, que pretende asfixiar nuestra economía y rendir al pueblo cubano y su revolución. Por eso, en estos momentos, se hace imprescindible estudiar su amplia obra humanista, revolucionaria, internacionalista, antimperialista y solidaria", indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en la red social X.

También destacó el compromiso que existe en Cuba de "no dejar morir su pensamiento" y seguir defendiendo la Patria y el proyecto socialista.

Nacido hace 100 años

Fidel Castro nació en 1926 en Birán, Cuba y falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.

Junto a sus compatriotas y camaradas guerrilleros derrotóel 1 de enero de 1959 la dictadura de Fulgencio Batista, para entonces un aliado clave de EE.UU., gobernó Cuba como primer ministro y presidente desde 1959 hasta 2008. En 2006 anunció su retirada del poder. En 2008 la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba eligió a su hermano menor Raúl como presidente del país.

(Redacción en base a Sputnik y RT)