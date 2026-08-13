El arbitrario motivo por el que Colombia solo acepta a rescatistas de cuatro países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que el Gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano para unirse a las labores de búsqueda de supervivientes tras el devastador terremoto de este lunes 10 de agosto que dejó al menos 273 muertos y casi 500 desaparecidos.
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El verso de la certificación del INSARAG
Sheinbaum explicó que las autoridades del país sudamericano solicitaron acreditaciones adicionales para permitir el despliegue del equipo. "Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación", señaló la mandataria.
Pese a ello, la presidenta mexicana aseguró que la brigada permanece disponible. "Está lista para salir en cualquier momento", dijo, destacando la experiencia internacional del grupo. "Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente", apuntó.
Solo EEUU, Israel, Ecuador y El Salvador
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, comunicó la víspera que el país solo recibirá equipos de búsqueda y rescate de Israel, Estados Unidos (EEUU), El Salvador y Ecuador.
"Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el INSARAG", indicó Tamayo en referencia a la red coordinada por la ONU encargada de establecer estándares y clasificar a los equipos internacional de rescate.
No obstante, El Salvador no figura en el directorio de equipos de búsqueda y rescate (USAR) del INSARAG, al igual que México. Los otros tres países autorizados por Colombia sí tienen equipos certificados.
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