El arbitrario motivo por el que Colombia solo acepta a rescatistas de cuatro países

Solo EEUU, Israel, Ecuador y El Salvador

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, comunicó la víspera que el país solo recibirá equipos de búsqueda y rescate de Israel, Estados Unidos (EEUU), El Salvador y Ecuador.

"Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el INSARAG", indicó Tamayo en referencia a la red coordinada por la ONU encargada de establecer estándares y clasificar a los equipos internacional de rescate.

No obstante, El Salvador no figura en el directorio de equipos de búsqueda y rescate (USAR) del INSARAG, al igual que México. Los otros tres países autorizados por Colombia sí tienen equipos certificados.