Nacional volverá a jugar en Paysandú por la Liga de Campeones de Básquetbol de las Américas

“Nacional define siempre de local por haber salido primero en la serie. Si gana en Colombia, con un triunfo el 14 -de marzo- acá se termina la serie. Si pierde allá, juega el 14 y el 15 en Paysandú”, detalló.

Nacional integra el Grupo B de la BCLA junto a Flamengo de Brasil y Obras Sanitarias de Argentina. En la llave disputada en nuestra ciudad, el conjunto albo ganó los dos encuentros, al igual que la jugada en Río de Janeiro. Por ese motivo, se aseguró el primer lugar sin importar lo que suceda cuando celebren la tercera y última llave en Buenos Aires.

Por su parte, Pablo Lanasa, responsable del área de básquetbol de la Intendencia, señaló que el formato del torneo ya establece con claridad el camino hacia la definición. De los cruces de cuartos de final surgirán los cuatro equipos que disputarán la Final Four, prevista para el fin de semana siguiente de los partidos en Paysandú.

La heroica quiere ser sede de la final de torneo

En ese sentido, no se descarta que Uruguay –y posiblemente Paysandú– pueda ser sede de la definición del certamen. Lanasa explicó que Nacional tiene la posibilidad de presentarse como licitante para organizar la Final Four, algo que dependerá tanto de los resultados deportivos como de una licitación económica ante FIBA.

“El Estadio 8 de Junio ya está homologado, controlado y no necesita ajustes. Eso es una ventaja importante”, afirmó. Además, desde la Intendencia destacaron que la llegada de Nacional y de la BCLA a Paysandú no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso sostenido de inversión y gestión.

Arias subrayó que la remodelación del estadio y el trabajo coordinado entre distintas áreas municipales permitieron que el escenario esté en condiciones de recibir competencias internacionales de este nivel.

Además, señalaron que el club tricolor se siente cómodo jugando en la ciudad. “Nacional siempre ha manifestado que se siente muy a gusto en Paysandú, con el estadio y con la gente. Es un escenario que empuja, que está cerca de la cancha y donde el rival siente realmente la localía”, indicó Lanasa.

En cuanto a la venta de entradas y los detalles operativos, desde la Intendencia aclararon que esa información será definida y comunicada por el propio club en los próximos días, una vez realizado el lanzamiento oficial del evento.