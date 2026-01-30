Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Paysandú | Cata Nacional de Tomates | proyección

Identidad, producción y desarrollo

Paysandú consolida la Cata Nacional de Tomates como una marca con proyección internacional

La Cata Nacional de Tomates se afianza en Paysandú como un evento de referencia gracias a un proceso colectivo que integró a productores, emprendedores e instituciones públicas y privadas.

Lanzamiento de la Cata Nacional de Tomates de Paysandú

Por Redacción de Caras y Caretas

El intendente interino de Paysandú, Ricardo Molinelli, destacó el trabajo colectivo detrás de un evento que articula producción, identidad local y desarrollo social, y que se proyecta como una política sostenida en el tiempo.

La Cata Nacional de Tomates se afianza en Paysandú como un evento de referencia gracias a un proceso colectivo que integró a productores, emprendedores e instituciones públicas y privadas. Así lo subrayó el intendente interino Ricardo Molinelli durante una conferencia de prensa en la que puso en valor el camino recorrido y la proyección futura de la iniciativa, hoy reconocida a nivel nacional e incluso internacional.

Molinelli comenzó reconociendo a los productores que acompañaron el proyecto desde sus inicios, entre ellos Alejandro Loaces y Martín Díaz, y destacó la exposición de Dolche, quien ofreció una reseña integral del desarrollo del evento. “Se trata de un trabajo colectivo que se sostuvo en el tiempo”, remarcó, al tiempo que señaló el entusiasmo creciente por el cultivo del tomate, tanto en sus variedades actuales como en los llamados tomates antiguos.

En ese punto, el intendente interino resaltó el aporte de Alberto Castañero, quien transmitió la pasión necesaria para preservar un patrimonio genético que requiere cuidados especiales. La conservación de semillas antiguas —no siempre adaptadas a las condiciones actuales— fue presentada como un desafío productivo y cultural que hoy involucra a más familias y nuevos productores.

Política sostenida que gana en proyección

Para Molinelli, el valor del proceso no reside solo en el origen del evento, sino en su proyección. “Es importante saber cómo llegamos, pero más importante es pensar cómo seguimos”, afirmó, planteando la cata como una política sostenida que combine innovación y tradición.

La articulación entre acción pública y privada fue señalada como uno de los pilares del éxito. Productores comprometidos, emprendedores que impulsaron nuevos eventos y la coordinación a través de un buró permitieron ampliar el alcance territorial, sumando actores locales y del sur de Canelones. A ello se sumó el respaldo institucional de la Intendencia, la Agencia de Desarrollo Paysandú y UTEC, desde el plano científico y educativo.

A seis años de la primera edición, la Cata Nacional de Tomates se consolida como una marca que expresa identidad, producción y desarrollo local. “Aquí se conjugaron entusiasmo, trabajo y visión de futuro”, concluyó Molinelli, reafirmando el compromiso de seguir acompañando esta construcción colectiva.

