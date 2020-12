Nadie les cree ; cuidarnos será más difícil

“En Uruguay no hay que prohibir nada. La gente cree en el gobierno y éste en la libertad responsable.” Con esta frase nuestro Presidente saturó medios locales y regionales. Nueve meses después: “No podrán ingresar al país los ciudadanos uruguayos, ni residentes extranjeros, salvo que tengan pasaje marcado antes.” ¿Alguien puede creer que ambas sentencias vengan de una misma persona? ¿Cuándo nos mintió hace 9 meses o ahora?

Por eso la gente no cree más en las cadenas de Torre Ejecutiva. Primero: al COVID lo derrotábamos con Maracaná y la Garra Charrúa. De ser los mejores del mundo con “un Presidente admirado por la prensa internacional,” (sic) pasamos a correr el riesgo de quedarnos sin camas en CTI en enero. En algún momento nos mintieron. Ahora hay gente que desacata la normativa. No le echen la culpa: ya no creen. Lamentablemente la verdad es la que nos quisieron ocultar. Horrible para todos: los contagios y la falta de confianza generada.

Para el gobierno, el Uruguay está partido en dos: gobierno colorido y oposición. Esta, y las organizaciones sociales, han hecho todo tender puentes ante la emergencia. El FA en dos oportunidades: Pidió una entrevista y el gobierno la pateó para delante todo lo que pudo (31 de marzo). Luego suspendió una interpelación al Ministro Larrañaga, para distender el clima ante el avance de la pandemia (7 de diciembre). El ministro respondió con una piedra en cada mano.

Varios líderes mundiales, Ernesto Samper, Celso Amorín, Tony Blair y Felipe González han dicho que con la pandemia el Estado volvió para quedarse. Pero según la ideología de cada gobierno dependerá el “para qué.” Para ayudar a los más necesitados o para seguir agrandando la brecha. Mientras que en todo el mundo el Estado se endeuda y fortalece políticas distributivas, acá, concentra mayor riqueza en menos manos.

Más leyes urgentes: Se suspende el pago del salario vacacional y las licencias del año 2019. Se exonera el IRPF de capital a los rendimientos de inversiones inmobiliarias en el exterior (y en general depósitos y colocaciones financieras.) Se Restringe el número de gente que se congregue, salvo en los grandes centros comerciales. Más de 10 en las cenas de Navidad y Año Nuevo. Unicos en el mundo: con pandemia sacar a los pobres para subsidiar a los ricos.

No soy infectólogo. Conocidos que si lo son, se horrorizaban del manipúlelo informativo. Decían que Uruguay ya en 1930 era único mundo en vacunar el 100% de los recién nacidos. Ello pudo haber demorado la llegada del CORONAVIRUS. Pero de ahí a creer que no llegaría nunca, hay un abismo. El gobierno mintió a la gente. Ahora, la gente no le cree.

Es imposible resumir, el cúmulo de incongruencias con las que Delgado y Lacalle (h) nos bombardearon cada noche. Los noticieros se estiraban como un chicle para trasmitir la versión oficial de Torre Ejecutiva. ¿Se entiende por qué el ciudadano o extranjero residente si tiene marcado el pasaje no contagia y si todavía no lo hizo si? El que viaja en avión privado o taxi aéreo no contagia, el que reserva en bus, buque o avión sí.

El primer viaje del Canciller fue a ver a Pompeo (jefe de la diplomacia de EEUU) Trump amenazaba con desconocer el resultado electoral. Perdió y Pompeo se va el 20 de enero. Dijo que se dedicaría a “la vacuna.” Anunció que había arreglado con China. Fue a Moscú donde habló de usar la rusa. Al llegar el Canciller a Alemania, Lacalle (h) dijo que lo iba a negociar él mismo. Entonces el Ministro dijo que iba a negociar un tratado de libre comercio para el MERCOSUR. La Primer Ministro reiteró que ni Alemania ni la Unión Europea firmarían, un acuerdo con MERCOSUR mientras Bolsonaro agrediera el medio ambiente con su política en la Amazonia.

¿Cómo esperan que alguien les crea algo? No sé cuánto salieron esos viajes. De 213 ollas populares en Montevideo, 64 están desabastecidas. De 61 merenderos, 40 necesitan ayuda. Cuánto mejor gastar la plata allí. Se ha dicho de “volver a la diplomacia del cóctel, sacrificio de los diplomáticos que dejan sus familias para ello.” Esos 277 centros de alimentación de emergencia no aspiran cocteles, solo pan y arroz.

El Presidente, hechos los anuncios, se va a de vacaciones a Rocha. Descarta Anchorena porque sus hijos podrían necesitar ayuda de un psicólogo. Están acostumbrados a ir con él a verlo hacer Surf en las costas atlánticas. Qué triste. Pensemos con ánimo en el año próximo. Que nos encuentre juntos y peleando por las cosas que valen la pena.