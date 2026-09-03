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Política hidrógeno verde | proyecto | Mario Lubetkin

Diplomacia

Uruguay relocalizará la megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú tras un acuerdo con Argentina

El proyecto de HIF Global de USD 5.385 millones cambiará de ubicación en Paysandú para evitar rispideces entre Uruguay y Argentina.

Uruguay confirmó el traslado de la planta de HIF Global.

Uruguay confirmó el traslado de la planta de HIF Global.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El canciller de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó que, por disposición directa del presidente Yamandú Orsi, se relocalizará la planta de producción de e-combustibles e hidrógeno verde proyectada por la empresa HIF Global en el departamento de Paysandú. La decisión busca preservar la relación bilateral, atender las inquietudes ambientales de la región y evitar la reactivación de un conflicto fronterizo sobre el río Uruguay.

Criterio diplomático y prevención de conflictos

El anuncio formal tuvo lugar en Montevideo durante un encuentro entre Lubetkin y el canciller argentino, Pablo Quirno. La medida responde a las gestiones e inquietudes presentadas por el gobierno argentino, la gobernación de Entre Ríos y las autoridades locales de la ciudad de Colón respecto al impacto visual y ambiental de la obra:

"El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta. Estamos haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos, no hablar tanto y evitar todo tipo de problemas".

Celebración de las autoridades de Colón y Entre Ríos

El intendente de Colón, José Luis Walser, calificó la resolución como un "hito diplomático" resultante de las mesas de trabajo institucionales llevadas adelante junto al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, y la Cancillería Argentina.

"Esta es una victoria de todos los que nos plantamos firmes desde el primer minuto. Demostramos lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con convicción. Este logro no es fruto de la confrontación, sino del respeto mutuo entre dos pueblos hermanos".

Walser remarcó que las vías del diálogo institucional en Montevideo permitieron proteger el ecosistema costero y el sector turístico sin bloquear el desarrollo productivo.

Alcance del proyecto industrial

La iniciativa de la firma HIF Global prevé una inversión global de 5.385 millones de dólares e involucra un complejo de energía solar, un parque eólico y una planta procesadora capaz de producir hasta 876.000 toneladas de e-metanol anuales. Aunque su emplazamiento original se proyectaba a 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú y a solo 3 kilómetros de la costa de Colón, las autoridades uruguayas evalúan un nuevo destino geográfico para su ejecución.

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