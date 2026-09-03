El canciller de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó que, por disposición directa del presidente Yamandú Orsi, se relocalizará la planta de producción de e-combustibles e hidrógeno verde proyectada por la empresa HIF Global en el departamento de Paysandú. La decisión busca preservar la relación bilateral, atender las inquietudes ambientales de la región y evitar la reactivación de un conflicto fronterizo sobre el río Uruguay.
Diplomacia
Uruguay relocalizará la megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú tras un acuerdo con Argentina
El proyecto de HIF Global de USD 5.385 millones cambiará de ubicación en Paysandú para evitar rispideces entre Uruguay y Argentina.