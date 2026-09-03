Uruguay relocalizará la megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú tras un acuerdo con Argentina

Celebración de las autoridades de Colón y Entre Ríos

El intendente de Colón, José Luis Walser, calificó la resolución como un "hito diplomático" resultante de las mesas de trabajo institucionales llevadas adelante junto al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, y la Cancillería Argentina.

"Esta es una victoria de todos los que nos plantamos firmes desde el primer minuto. Demostramos lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con convicción. Este logro no es fruto de la confrontación, sino del respeto mutuo entre dos pueblos hermanos".

Walser remarcó que las vías del diálogo institucional en Montevideo permitieron proteger el ecosistema costero y el sector turístico sin bloquear el desarrollo productivo.

Alcance del proyecto industrial

La iniciativa de la firma HIF Global prevé una inversión global de 5.385 millones de dólares e involucra un complejo de energía solar, un parque eólico y una planta procesadora capaz de producir hasta 876.000 toneladas de e-metanol anuales. Aunque su emplazamiento original se proyectaba a 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú y a solo 3 kilómetros de la costa de Colón, las autoridades uruguayas evalúan un nuevo destino geográfico para su ejecución.