Intento de femicidio: Gremios de Medicina y Química realizan ocupación conjunta del anexo "Alpargatas"

En un mensaje emitido por el gremio de química señalan que ocupan “porque intentaron asesinar a una compañera dentro de la facultad”. “No podemos seguir con las actividades como si no hubiese pasado nada”, hace falta una “pausa y tiempo para procesar lo ocurrido”, manifestaron.

Hacen un llamado “a todas y todos los estudiantes a la más amplia movilización en vistas de la quietud de las autoridades” universitarias. Ya que condenan “las muy leves” resoluciones tomadas el martes a la noche por el Consejo Directivo Central “que invisibilizan y minimizan la situación de emergencia”. “Nuestra universidad no puede quedarse callada, no puede ser cómplice”, concluyen.

En el caso del gremio de medicina se proponen realizar “mesas de intercambio entre pares”, solicitan “acompañamiento y apoyo psicológico para las personas afectadas”, resaltaron que toda medida de paro o ocupación “será acompañada de talleres y espacios de reflexión, además de la preparación de una plataforma reivindicativa concreta”. También reclaman por cursos de concientización sobre género, violencia, acoso y discriminación en todas las carreras de la Facultad, y a lo largo de ellas.

En el caso del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología ocuparon la Facultad a partir de las 10 del jueves, y realizan una reunión a partir de las 11 para organizar el desarrollo de la medida. La decisión fue tomada por mayoría “luego de una larga jornada de diálogo”, señalaron.

En un comunicado previo criticaron la falta de precisión del decano Briva al referirse al intento de femicidio como “un hecho aislado” o “una agresión gravísima”, quitándole la dimensión estructural de género a la problemática. Y reclamaron a las autoridades universitarias que se “hagan cargo de la situación no solo ante hechos consumados, sino en la prevención y detección” temprana. También criticaron que la “patologización del agresor” redunde en un desconocimiento de la discriminación y desigualdad de género.

Entre las medidas que reclaman los estudiantes también está la de una mayor asignación presupuestal que permita “estudiar de forma segura”, y desarrollar políticas institucionales acordes.

En la mañana del jueves el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (Cehce) también comunicó la ocupación de su Facultad frente a lo que califican como “negligencia institucional”. Y llaman a las y los estudiantes a apropiarse del espacio, proponiendo, conversando, reflexionando y aportando desde diferentes lugares.

La interna del Consejo Directivo Central

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), a la que pertenecen los tres gremios estudiantiles que decidieron realizar ocupaciones, había manifestado su discordia con las decisiones tomadas en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República el martes a la noche.

En la sesión la representación estudiantil en el Consejo, propuso la suspensión de actividades en toda la Universidad hasta el día viernes, convocando al duelo y la reflexión institucional. La propuesta fue rechazada, y ante esta negativa, propusieron solamente la suspensión de actividades por el día miércoles, que también fue denegada.

El CDC tiene representaciones centrales de los órdenes estudiantiles, docentes y de egresados, con un mayor componente de los profesores. También los decanos de todas las Facultades integran el órgano, debiendo responder a los Consejos de cada Facultad, también integrados por los tres órdenes a nivel de cada institución.

En el comunicado de la FEUU se rechaza “que ante la agresión a nuestra compañeras, la rutina no se pausa, las clases se retoman y la violencia cotidiana se vuelve costumbre”. Por lo que acusaron a los decanos de “no ser consecuentes con su discurso”, y recordaron el femicidio ocurrido hace pocas semanas de la estudiante de Veterinaria llamada Antonella.

Más centros y asociaciones de estudiantes tienen previstas plenarios y asambleas, por lo que se podrían sumar más gremios con medidas de ocupaciones, que también coinciden con la lucha por presupuesto educativo, en el marco de la Rendición de Cuentas.