Orsi criticó a Lacalle Pou: sobre la edad jubilatoria "no dijo la verdad por desconocimiento"

Orsi ahondó en el concepto y dijo “el presidente de la República sale a decir yo planteé lo de la seguridad social, lo de que no podía aumentar la edad, porque no entendía y lo dije en campaña electoral. O sea, el propio presidente en conferencia de prensa admite que cuando la última campaña electoral no dijo la verdad por desconocimiento, nada menos que en la carrera hacia la presidencia de la República. Después cuando alguien le explicó, ahí entendió”.