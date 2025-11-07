Peñarol: Aguirre se la juega por los "pibes" para enfrentar a City Torque

Los cambios de Aguirre

El entrenador de Peñarol deberá hacer variantes para el domingo, día en el que visitará al Montevideo City Torque desde la hora 16:30 (VTV en el Estadio Centenario.

En la cabeza del entrenador está la posibilidad de Emanuel Gularte en el lateral derecho que pelea un lugar con Pedro Milans de cara al partido del domingo.

En el lateral izquierdo seguirá Lucas Hernández ante la ausencia de Maxi Olivera y en la mitad de la cancha un volante central con puesto asegurado es Jesús Trindade, al tiempo que su acompañante sería Leandro Umpiérrez. El juvenil no desconoce esa posición, ya que brilló en juveniles como volante por el medio y también jugó algún partido en Primera en esa posición.

Pero la de Leandro Umpiérrez, no es la única opción para la Fiera que ya que tiene al juvenil Lorenzo Couture (suma 86’ minutos en Primera con tres presencias) como alternativa y también la de Javier Méndez, quien puede pasar a la mitad de la cancha y, en ese caso, ingresar Emanuel Gularte a la zaga, confirmando a Pedro Milans como lateral derecho.

El probable once mirasol

Este domingo desde la hora 16:30 en el Estadio Centenario y como visitante, Peñarol enfrentará al Montevideo City Torque en la última fecha y de cara a ese encuentro, el equipo aurinegro que se perfila es con Brayan Cortés en el arco; Pedro Milans o Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Lucas Hernández en la última zona; Leonardo Fernández, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez o Lorenzo Couture y Stiven Muhlethaler en la mitad de la cancha; y Matías Arezo junto a Maximiliano Silvera en la ofensiva.