Peñarol: Aguirre se la juega por los "pibes" para enfrentar a City Torque

Peñarol se prepara para la última fecha del Torneo Clausura que ya lo logró y lo hará con la meta de sumar de a tres y esperar una derrota de Nacional para poder jugar una final por la Tabla Anual.
Si eso no ocurre, el aurinegro sabe que deberá disputar la semifinal frente a Liverpool, en principio, el domingo 16 de noviembre, aunque puede llegar a modificarse la fecha.
De todas maneras y más allá de esas variables que pueden llegar a darse, el técnico Diego Aguirre trabaja junto al plantel mirasol para este último encuentro del Clausura en el que tendrá más bajas ya que además de la ausencia de Maxi Olivera y Tito Villalba por lesión, se le suman las de Ignacio Sosa y Eric Remedi, quienes llegaron a cinco tarjetas amarillas.
Los cambios de Aguirre
El entrenador de Peñarol deberá hacer variantes para el domingo, día en el que visitará al Montevideo City Torque desde la hora 16:30 (VTV en el Estadio Centenario.
En la cabeza del entrenador está la posibilidad de Emanuel Gularte en el lateral derecho que pelea un lugar con Pedro Milans de cara al partido del domingo.
En el lateral izquierdo seguirá Lucas Hernández ante la ausencia de Maxi Olivera y en la mitad de la cancha un volante central con puesto asegurado es Jesús Trindade, al tiempo que su acompañante sería Leandro Umpiérrez. El juvenil no desconoce esa posición, ya que brilló en juveniles como volante por el medio y también jugó algún partido en Primera en esa posición.
Pero la de Leandro Umpiérrez, no es la única opción para la Fiera que ya que tiene al juvenil Lorenzo Couture (suma 86’ minutos en Primera con tres presencias) como alternativa y también la de Javier Méndez, quien puede pasar a la mitad de la cancha y, en ese caso, ingresar Emanuel Gularte a la zaga, confirmando a Pedro Milans como lateral derecho.
El probable once mirasol
Este domingo desde la hora 16:30 en el Estadio Centenario y como visitante, Peñarol enfrentará al Montevideo City Torque en la última fecha y de cara a ese encuentro, el equipo aurinegro que se perfila es con Brayan Cortés en el arco; Pedro Milans o Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Lucas Hernández en la última zona; Leonardo Fernández, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez o Lorenzo Couture y Stiven Muhlethaler en la mitad de la cancha; y Matías Arezo junto a Maximiliano Silvera en la ofensiva.