Peñarol gana por 1 a 0 en su casa frente a Central Español por la segunda fecha del Clausura

Peñarol debuta en el Torneo Clausura tras el frustrado encuentro frente a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. En aquella oportunidad la iluminación, o la falta de ella, impidió el partido. Este domingo, el clima, pese a su inestabilidad, permitió que la pelota pueda rodar en la casa del aurinegro, el Campeón del Siglo, para enfrentar a Central Español.