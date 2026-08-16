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Club Atlético Peñarol | Central Español |

debut aurinegro

Peñarol gana por 1 a 0 en su casa frente a Central Español por la segunda fecha del Clausura

Finalmente, Peñarol pudo debutar en el Torneo Clausura, y lo hace en la segunda fecha enfrentando a Central Español.

Peñarol quiere iniciar el Clausura con el pie derecho.

Peñarol quiere iniciar el Clausura con el pie derecho.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Peñarol debuta en el Torneo Clausura tras el frustrado encuentro frente a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. En aquella oportunidad la iluminación, o la falta de ella, impidió el partido. Este domingo, el clima, pese a su inestabilidad, permitió que la pelota pueda rodar en la casa del aurinegro, el Campeón del Siglo, para enfrentar a Central Español.

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Mauricio Lemos Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Thiago Espinosa; Cristian Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre

CENTRAL ESPAÑOL:

Rodolfo; Matías González, Marcos Montiel e Ignacio Rodríguez; Luciano Fernández, Isaac Méndez, Franco Muñoz y César Nunes; Mariano Aguilera, Raúl Tarragona y Jonathan Dellarossa.

DT: Diego Osella

JUECES: Esteban Guerra, asistido por Martín Soppi y Alberto Píriz, mientras que Pablo Silveira será el cuarto juez. Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso estarán en el VAR.

CANCHA: Campeón del Siglo

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