Peñarol pone los ojos en un mediapunta que juega en Brasil

La salida del futbolista no es sencilla, ya que San Pablo adquirió en junio su ficha y le hizo un contrato a largo plazo que culmina en 2027, por lo que en caso de que emigre del tricolor paulista lo haría por una transferencia. La posibilidad de que el jugador llegue a préstamo al carbonero no se descarta, ya que por el momento no han habido ofertas formales para comprar al mediapunta, aunque el período de pases recién está comenzando.

El futuro de Alayes en Peñarol

El consejo directivo de los aurinegros, que sesionó en los últimos días analizó el tema y por amplia mayoría se manifestó conforme con su gestión y avalóla continuidad del Director Deportivo el argentino Agustín Alayes.

Por esa razón, el presidente Ignacio Ruglio gestionó una reunión para las próximas horas con el argentino, para intentar convencerlo de que permanezca en el cargo.

La razón de que Alayes se quiera ir de Peñarol es porque entiende que una parte medular de su función como director deportivo la desempeña el entrenador Diego Aguirre y su ayudante, Juan Verzeri.

En tal sentido, Alayes no tiene incidencia en la contratación de jugadores ni en la gerencia diaria del plantel.

Sin embargo, en el club se valora en forma muy positiva todo lo que ha trabajado en inferiores, cómo generó el departamento de scouting y cómo en abril logró generar rápidamente, junto a los consejeros Guillermo Varela y Alejandro González, un departamento de datos.

Alayes también hizo un exhaustivo seguimiento de todos los jugadores de Peñarol que se fueron a préstamo en el primer y segundo semestre del año. También trabajó en la integración de todos los jugadores nuevos en el plantel de modo que las nuevas piezas encastraran sin problemas en el club.