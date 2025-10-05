Peñarol venció por 2 a 0 Danubio por la décima fecha del Clausura

En su casa, el Campeón del Siglo, Peñarol derrotó 2 a 0 a Danubio por la décima fecha del Torneo Clausura. Los mirasoles tenían la necesidad de recuperar los cinco puntos de ventaja en la tabla del campeonato mientras que Danubio procura mantener su buena racha de las últimas fechas. Los aurinegros lograron su objetivo.
Tras pasar gran parte del partido con un empate que parecía no iba a cambiar dos goles, de Matías Arezo y Héctor Villalba, a los 81 y 84 minutos le dieron a Peñarol el triunfo que buscaba y la casi segura consagración como campeón de este torneo corto.
PEÑAROL:
Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Diego García, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Martín Campaña, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Alejo Cruz, Jaime Báez, Stiven Muhlethaler, Diego Villalba y Matías Arezo.
DANUBIO:
Mauro Goicoechea, Ignacio Pintos, Maximiliano Perg, Mateo Rinaldi, Leandro Sosa, Camilo Mayada, Ignacio Pais, Mateo Peralta, Luis Femia, Sebastián Fernández y Sergio Núñez.
Director técnico: Gustavo Matosas.
Suplentes: Kevin Martínez, Emiliano Velázquez, Facundo Balatti, Renzo Rabino, Santiago Romero,, Joaquín Fernández, Jairo Amaro, Lucas Sanseviero, Michael López y Guilherme Brandao.
Javier Burgos será el árbitro principal y estará acompañado de los asistentes Héctor Bergaló y Marcos Rosamen y del cuarto juez Felipe Vikonis. Diego Dunajec y Martín Soppi estarán en el VAR.