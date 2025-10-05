Peñarol venció por 2 a 0 Danubio por la décima fecha del Clausura

En su casa, el Campeón del Siglo, Peñarol derrotó 2 a 0 a Danubio por la décima fecha del Torneo Clausura. Los mirasoles tenían la necesidad de recuperar los cinco puntos de ventaja en la tabla del campeonato mientras que Danubio procura mantener su buena racha de las últimas fechas. Los aurinegros lograron su objetivo.