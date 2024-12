La causa Antel Arena se archiva y cae otra operación de Lacalle Pou

Todas las declaraciones que se tomaron en el marco del reexamen de la causa sucedieron en la órbita de Fiscalía. Según conoció Caras y Caretas, cuando el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, investigó la causa que finalmente archivó porque no se incurrió en abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, el abogado que representa a la actual administración de Antel no había presentado escrito alguno solicitando más declaraciones. Además, en la audiencia de abril pasado ante el juez Alejandro Asteggiante, en la que se solicitó el reexamen de la causa, el abogado Gustavo Bordes solicitó una pericia contable sobre los gastos de la obra, algo que hasta el archivo nunca había pedido, porque hasta ese momento sostenía que ya la pericia o la auditoría era la que había hecho la empresa Ecovis. Y la empresa Ecovis hizo un informe de aseguramiento sobre el costo definitivo de Antel Arena que incluye costos cuestionados: se incluyeron costos financieros y del fideicomiso de la obra, las solicitudes de fondos por parte del gerenciador hasta la fecha de inauguración de la obra y los honorarios del propio gerenciador, así como los gastos de administración e impuestos FOFOA, entre otros. En ese sentido, el director Daniel Larrosa declaró que el informe de Ecovis mezcló gastos e inversiones.

Nadie constató la teoría Gurméndez

Según las bases, debía incluir la definición de tecnologías a aplicarse y materialidad de la construcción, el estudio de los diferentes acondicionamientos, la viabilidad de las instalaciones e ingenierías involucradas, además del respectivo estudio de los costos de la obra. En ese marco, se evaluó la instancia del Proyecto Ejecutivo Concurso de Ideas Arquitectónicas, Concurso de Anteproyecto Avanzado y finalmente Proyecto Ejecutivo.

En primer lugar, cabe precisar que las propias bases del llamado realizado por Antel ya referían exclusivamente a un “Concurso de Ideas de Arquitectura”, no comprensivo de la infraestructura ni del acondicionamiento total del citado complejo. Y entre las características generales de la obra las bases del llamado establecían que las propuestas deberán tener en cuenta la aplicación de soluciones tecnológicas para la construcción en general, procurando un razonable equilibrio entre los niveles de calidad exigibles para los diferentes espacios que componen Antel Arena y su viabilidad en términos de la realidad local. Las ideas deberán permitir el cumplimiento del programa, teniendo presente que la inversión estimada es de U$S 40.000.000 (cuarenta millones de dólares).

Cabe preguntarse, pues, qué sentido tendría hablar ahora de hacer un estudio de los costos aproximados de la obra, tal como viene de señalarse, cuando ya en el numeral 2.1. de las bases del llamado se establecía que el costo de las soluciones constructivas sería de U$S 40.000.000. Como puede advertirse sin esfuerzo, los U$S 40.000.000 referían únicamente a la obra civil —Ideas Arquitectónicas y Urbanísticas—, sin valorar entonces lo que costaría el posterior equipamiento y/o alhajamiento del multicitado complejo. Asimismo, corresponde señalar que en el Plan de Negocios del Antel Arena ya se manejaban tres escenarios posibles en cuanto a la inversión. El primer escenario, una inversión de U$S 51.000.000 más tributos; segundo escenario, una inversión de U$S 59.000.000 más tributos; y tercer escenario, una inversión de U$S 66.000.000 más los tributos correspondientes. En el mismo sentido, todas las personas que declararon en sede de Fiscalía, tanto en calidad de imputados como de testigos, fueron contestes en manifestar que los U$S 40.000.000 referían exclusivamente a la obra civil. Además, el propio integrante de la entonces oposición en el ente, Gustavo Delgado (PN), en el período comprendido entre junio de 2015 y abril de 2020, manifestó que sabía que los U$S 40.000.000 referían a una parte de la obra —la obra civil— y no a la totalidad de los costos del complejo. Asimismo, expresó que sus asesores siempre manejaron que el costo total de la obra iba a rondar los U$S 100.000.000.

Por si quedara alguna duda sobre el particular, existe otro argumento de estricto sentido común que fuera destacado por el ingeniero eléctrico especializado en telecomunicaciones J. E., quien manifestó que todos eran contestes en que los U$S 40.000.000 referían únicamente a la obra civil. Y agregó que si esto no hubiera sido así, cualquiera de las empresas invitadas a participar del llamado —cuarenta y dos empresas tanto nacionales como internacionales— hubieran impugnado, cosa que no sucedió, pues ninguna tenía dudas de que los U$S 40.000.000 referían únicamente a la obra civil.

Finalmente, el Ing. J. E. manifestó que desde el inicio era conocido el valor estimado que se manejaba para la totalidad de la obra. Expresó que el arquitecto C. A. acababa de hacer una arena de similares características en Brasil y que el costo de la butaca se estimaba en U$S 4.000 por la parte edilicia —obra civil— y en lo que refiere al confort o equipamiento tecnológico sería de unos U$S 3.000 a U$S 5.000 por butaca. En el mismo sentido, declaró el ingeniero en telecomunicaciones M. E., quien puntualizó que el costo de la obra se determinaba tomando como parámetro el valor de la butaca, razón por la cual rondaría entre los U$S 80.000.000 y U$S 90.000.000. Por tanto, el archivo del fiscal Alejandro Machado, que se encamina a confirmarse, concluyó que los U$S 40.000.000 de los que se hablaba públicamente se referían únicamente a la primera etapa de la obra, esto es, la obra civil Concurso de Ideas de Arquitectura.

A todo esto, el fiscal que se hizo cargo del reexamen de la causa, Enrique Rodríguez, definirá acerca del archivo en febrero, una vez finalizada la Feria Judicial Mayor.